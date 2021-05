Ultime Notizie » BitTorrent » Cosa succede se provi a scaricare Film Piratati Torrent con Starlink

Film streaming che passione, quelli legali però. Starlink è il servizio Internet satellitare di SpaceX, di Elon Musk, e alcuni utenti stanno già usufruendo del servizio, come abbiamo accennato qualche mese fa. Il fatto è che c’è un utente, substratum-97, che ha deciso di provare qualcosa, cosa succede se scarico film piratati usando torrent? Riceverò un avviso? Ha deciso che ne valeva la pena e, senza utilizzare alcuna VPN, ha utilizzato di proposito Torrent sulla sua connessione Starlink. Il risultato: ha ricevuto un avviso dalla società e lo ha condiviso su Reddit.

Nell’avviso Starlink chiedeva di interrompere l’utilizzo del servizio per scaricare materiale protetto da copyright senza licenza, in quanto tale azione potrebbe portare alla sospensione o all’interruzione della connessione e mettere a rischio di azioni legali da parte del proprietario del contenuto.

Alcuni utenti su Reddit hanno apprezzato l’azione dell’utente audace. Altri hanno affermato che il loro provider Internet, quando rileva un’azione del genere, invia un’e-mail suggerendo l’uso di una VPN, un modo per dire “se imbrogli, fallo bene”.

Ora ci sono diversi utenti che vogliono sapere fino a quanto arriva la pazienza di Starlink: qualcuno deve scoprire quanti avvisi di copyright appaiono prima che ti interrompano l’accesso a Internet.

Al momento Starlink ha già ricevuto più di 500.000 ordini anticipati per il suo servizio Internet satellitare, e non prevede problemi tecnici per soddisfare la domanda, sebbene riconosca che c’è una limitazione con l’alta densità di utenti nelle aree urbane (dove in teoria non dovrebbe essere necessaria la connessione internet satellitare).