Dove vivono Adriano Celentano e Claudia Mori: la casa da sogno del Molleggiato

Adriano Celentano e Claudia Mori, dove vivono oggi: la dimora da sogno nel cuore della Lombardia.

Conosciuto come uno degli artisti più eclettici e amati del panorama italiano, Adriano Celentano continua a suscitare interesse non solo per la sua straordinaria carriera musicale e cinematografica, ma anche per la sua vita privata, in particolare per il luogo in cui ha scelto di vivere.

Scopriamo allora dove si trova la sua residenza e quali caratteristiche rendono la sua casa un vero e proprio rifugio da sogno.

La residenza esclusiva di Adriano Celentano a Campesone di Galbiate

L’incantevole villa di Adriano Celentano si trova a Campesone di Galbiate, un borgo lombardo immerso nel verde, noto per il suo panorama mozzafiato sulle colline circostanti e i laghi di Annone e Garlate. Questa località è strategicamente posizionata ai piedi delle montagne lombarde, offrendo un contesto naturale che rappresenta il perfetto equilibrio tra tranquillità e bellezza paesaggistica. La tenuta, che si estende su un’area di circa 12 ettari, non è soltanto una dimora di prestigio ma anche un autentico angolo di paradiso dove il cantante e la sua famiglia possono ricaricare le energie lontano dal caos urbano.

La villa è dotata di ogni comfort moderno: da una piscina privata a un campo da tennis, fino a giardini curati e viali alberati che completano questo ambiente esclusivo. Questo habitat naturale e raffinato riflette lo stile di vita riservato e la personalità sofisticata del Molleggiato. Nonostante la riservatezza che circonda la dimora, è possibile immaginare che gli interni della villa mantengano la stessa armonia stilistica che si respira all’esterno. Gli ambienti interni, caratterizzati da toni chiari e neutri, sembrano privilegiare un design rustico ed elegante, capace di coniugare funzionalità e calore.

Questa scelta estetica crea un’atmosfera accogliente e raffinata, in linea con il carattere e il gusto personale di Adriano Celentano. La villa non è solo uno spazio privato, ma anche un luogo dove trascorrere momenti conviviali con la famiglia e gli amici più cari, godendo di uno degli scorci più suggestivi d’Italia. Oltre alla dimora lombarda, un altro luogo molto amato da Adriano Celentano e dalla moglie Claudia Mori è Bordighera, rinomata località della Liguria. Qui la coppia trascorre spesso i fine settimana e le vacanze, attratta dal clima mite, dalla tranquillità e dalle spiagge che caratterizzano questa zona costiera.

Sebbene non sia confermato ufficialmente che Celentano possieda una residenza stabile a Bordighera, è noto che apprezzi particolarmente questa località, che rappresenta una pausa rigenerante lontano dalla vita pubblica. La sua presenza in città è spesso motivo di curiosità tra residenti e turisti, desiderosi di incrociare una delle icone più amate dello spettacolo italiano.

Il legame tra Adriano Celentano e Claudia Mori, sposati dal 1964, è uno dei più longevi e iconici del mondo dello spettacolo italiano. La loro casa rappresenta un rifugio intimo, lontano dai riflettori, in cui trascorrono momenti di serenità con i loro tre figli: Rosita, Giacomo e Rosalinda, anche loro impegnati nel mondo artistico.