Dove vive Gerry Scotti, la casa da sogno del conduttore de La Ruota della Fortuna

Gerry Scotti, uno dei volti più iconici della televisione italiana, ha consolidato nel tempo un’immagine di simpatia e professionalità.

Dopo oltre trent’anni di carriera televisiva, il conduttore continua a essere protagonista indiscusso, con un successo che si riflette anche nel suo stile di vita e nella dimora che condivide con la compagna Gabriella Perino. Scopriamo insieme dove vive uno degli uomini simbolo del piccolo schermo italiano e com’è la casa che incarna la sua personalità.

Nato il 7 agosto 1956 a Miradolo Terme, in provincia di Pavia, Gerry Scotti ha scelto da tempo Milano come sua residenza principale, una città che rappresenta il cuore pulsante della sua vita professionale e personale. Per esigenze lavorative, soprattutto durante le registrazioni di programmi come Tu si que vales, si sposta spesso nella capitale, Roma, dove condivide momenti di lavoro e relax con amici storici, tra cui Rudy Zerbi, con cui convive temporaneamente durante le fasi di registrazione. Tuttavia, è Milano che rimane il centro gravitazionale della sua vita domestica.

La residenza milanese: eleganza e sobrietà nel cuore della città

Secondo fonti attendibili, tra cui La Repubblica e siti specializzati, Gerry Scotti abita in un raffinato loft situato al settimo piano di un antico palazzo di via De Amicis, nel centro storico di Milano. Acquistato nel 2011, questo appartamento rappresenta un perfetto connubio tra eleganza e comfort moderno, specchio della personalità del conduttore, che predilige ambienti luminosi e accoglienti.

L’arredamento della casa è dominato dal bianco, colore che permea quasi tutti gli ambienti e i mobili, contribuendo a creare un’atmosfera di calma e serenità. Il parquet in legno chiaro riscalda l’ambiente, mentre tappeti persiani e complementi d’arredo scelti con cura aggiungono un tocco di classe e raffinatezza. Le luci soffuse enfatizzano ulteriormente la sensazione di intimità e benessere. Nel salone spicca un divano grigio, vero e proprio punto di relax, dove spesso si può trovare anche il gatto della casa, amatissimo compagno a quattro zampe che occasionalmente fa capolino sui profili social di Scotti.

La biblioteca personale, con una vasta collezione di volumi di pregio, testimonia la grande passione del conduttore per la lettura. In netto contrasto con l’estetica moderna e minimalista del resto dell’abitazione, la camera da letto si distingue per uno stile più classico, con mobili che alternano tonalità scure e chiare, conferendo all’ambiente una nota di intimità e tradizione.

Accanto a Gerry Scotti da oltre un decennio c’è Gabriella Perino, architetto milanese nata nel 1965, che ha scelto di mantenere un profilo riservato e lontano dalle luci della ribalta nonostante la relazione con una delle figure più note della televisione italiana. La loro storia è nata da un’amicizia di vecchia data, rinsaldata grazie ai figli, Edoardo e Beatrice, che frequentano la stessa scuola milanese.

Gabriella e Gerry hanno entrambi attraversato periodi difficili legati a separazioni e divorzio: lui si è separato dalla moglie Patrizia Grosso nel 2009, dopo un matrimonio durato diciotto anni, mentre Gabriella, anch’essa madre, ha vissuto esperienze simili. Questa comunanza di vissuti ha consolidato il loro legame, che dal 2011 li vede convivere nella dimora milanese senza però progettare un matrimonio, scelta dettata da un passato che Gerry definisce “legato a una profonda amarezza e alla burocrazia”.

Gabriella è per Gerry un punto di riferimento fondamentale, una compagna che lo sostiene nella vita quotidiana e lo accompagna in un percorso di serenità lontano dai riflettori, pur condividendo con lui i momenti più importanti della sua carriera.