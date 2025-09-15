Dove vive Achille Lauro: la casa da sogno del cantante

La bellissima casa del cantante e giudice di X-Factor Achille Lauro: dove vive oggi.

La residenza di Achille Lauro, uno degli artisti più eclettici e discussi del panorama musicale italiano, continua a catturare l’interesse dei fan e degli appassionati di design.

Scopriamo insieme i dettagli della sua abitazione, un vero e proprio rifugio di creatività e stile nel cuore di Milano.

L’attico di lusso nel cuore di Milano

Achille Lauro, all’anagrafe Lauro De Marinis, nato a Verona e diventato celebre grazie alla sua partecipazione a importanti eventi musicali come il Festival di Sanremo 2025 con il brano Incoscienti Giovani, vive in una maxi villa che rappresenta perfettamente la sua personalità fuori dagli schemi. La sua casa, infatti, è situata in un elegante quartiere milanese e si presenta come un attico di grandi dimensioni, caratterizzato da un design moderno e raffinato. Uno degli aspetti più sorprendenti della sua abitazione è l’ampia luminosità degli ambienti interni, resa possibile dalle enormi vetrate che si affacciano sulla skyline meneghina, regalando una vista mozzafiato sulla città.

L’ambiente è arricchito dalla presenza di numerose piante da interno, che conferiscono un tocco di natura e vitalità agli spazi, creando un’atmosfera accogliente e contemporanea. Tra gli elementi più suggestivi della dimora di Lauro spicca la grande cabina armadio, definita dallo stesso artista come un vero e proprio “santuario della moda”. Qui vengono conservati non solo gli abiti quotidiani, ma soprattutto i capi iconici che hanno segnato la sua carriera e contribuito a costruire il suo inconfondibile stile. Questa scelta dimostra quanto Achille Lauro consideri importante la moda come forma d’arte e mezzo espressivo da integrare nella sua vita e nella sua musica.

L’area living è arredata con gusto, includendo tre divani bianchi di design e una televisione a maxi schermo, che rendono l’ambiente ideale sia per il relax che per l’intrattenimento. Non manca un tocco di eleganza minimalista che ben si sposa con la personalità dell’artista. La parte più significativa dell’abitazione è sicuramente lo studio di registrazione privato che Achille Lauro ha voluto realizzare per sé. Questo spazio rappresenta il cuore creativo della sua vita artistica e il luogo dove dà forma a nuovi progetti musicali. Qui la sua genialità prende vita attraverso continui esperimenti e sperimentazioni sonore, un vero e proprio laboratorio di idee.

Le pareti dello studio sono decorate con opere d’arte contemporanea e quadri di artisti emergenti, che arricchiscono l’ambiente con stimoli visivi e culturali. Inoltre, la casa ospita numerosi riferimenti al mondo musicale: strumenti vintage, poster di icone che hanno influenzato il percorso artistico di Lauro e oggetti di design legati alla musica.

La residenza di Achille Lauro è dunque un perfetto connubio tra passione, arte e design, un luogo in cui la sua personalità eclettica si riflette in ogni dettaglio, offrendo uno sguardo privilegiato sulla vita privata di uno dei protagonisti più innovativi della scena musicale italiana contemporanea.