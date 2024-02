Ultime Notizie » Donald Trump » Trump condannato per Frode Commerciale a New York: multa di 354,9 milioni di dollari

Trump e la Trump Org sono stati condannati per frode commerciale a New York. Dovranno pagare una multa di 354,9 milioni di dollari. Trump non potrà assumere ruoli di leadership in aziende di New York per 3 anni, mentre i suoi figli per 2 anni. Ognuno dei figli dovrà pagare una sanzione di 4 milioni di dollari.

Il tribunale di New York dichiara Trump colpevole di frode civile

L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è stato ritenuto responsabile da un tribunale di New York di cospirare per manipolare il suo patrimonio, e ora rischia una multa di 355 milioni di dollari. Con questa decisione del tribunale, il giudice Arthur F Engoron ha ordinato una serie di sanzioni che minacciano l’impero aziendale di Trump, che affronta contemporaneamente quattro casi penali mentre cerca di tornare alla presidenza nelle elezioni di quest’anno.

La sentenza vieta al magnate repubblicano di occupare posizioni nel consiglio di amministrazione di qualsiasi azienda dello stato di New York per tre anni e impone anche un divieto simile di due anni ai suoi figli, Eric e Donald Jr, ognuno dei quali dovrà pagare una multa di oltre 4 milioni di dollari. Prima ancora di conoscere il verdetto, gli avvocati di Trump hanno annunciato che avrebbero presentato appello contro la decisione. In tal caso, Trump e i suoi figli potrebbero chiedere la sospensione delle restrizioni durante il processo, secondo i media statunitensi.

La Procura di New York ha presentato una causa civile per frode contro Trump e la sua azienda nel settembre 2022. Secondo le loro affermazioni, l’azienda ha fornito informazioni errate sul valore dei suoi asset per ottenere condizioni più favorevoli per prestiti e assicurazioni. Secondo i pubblici ministeri, il valore degli asset è stato esagerato per un importo compreso tra 2,230 e 3,600 miliardi di dollari. Nel novembre, Donald Trump aveva accusato il tribunale di essere parziale contro di lui e aveva definito il giudice Engoron come “molto ostile”.