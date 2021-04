Ultime Notizie » Altcoin » #DogeDay per celebrare la criptovaluta meme Dogecoin

Con il prezzo del Bitcoin che è crollato durante il fine settimana, i fan della famosa criptovaluta Dogecoin celebrano oggi 20 aprile il “DogeDay“. I post su siti come Twitter e Reddit invitano i fan di Dogecoin a celebrare il #DogeDay acquistando le monete digitali basate su un meme con protagonista uno Shiba Inu, una razza di cane dall’aspetto simile a una volpe.

“Non dimenticare di acquistare il tuo Dogecoin finché è basso! Compra e tieni. Non farti prendere dal panico nel venderlo. Insieme, possiamo portare Dogecoin sulla luna!“, si legge in un post su Reddit di un utente che usa l’handle dngray.

L’argomentoè di tendenza in questo momento su Twitter, con diversi post che sollecitano il supporto a Dogecoin.

La selezione del 20 aprile, o 4/20, non è un caso. È anche la festa non ufficiale che celebra la marijuana; il termine “420” è spesso usato per riferirsi all’atto di fumarlo.

Dogecoin, creato come uno scherzo che prende in giro l’ascesa della valuta digitale, è salito alle stelle di oltre il 400% nell’ultima settimana ed è salito alle stelle di oltre il 5000% dall’inizio dell’anno. Nel frattempo, il prezzo di Bitcoin è sceso del 15% alla fine di sabato, dopo aver raggiunto livelli record. Il tonfo di questo fine settimana è stato il più grande della criptovaluta da febbraio.