Ultime Notizie » Altcoin » DogeCoin sta aumentando e le persone stanno perdendo la testa

All’inizio doveva essere uno scherzo. Ma ora la capitalizzazione di mercato di Dogecoin, un popolare altcoin, è aumentata a $ 40 miliardi, riferisce CNBC, dopo che i valori sono saliti alle stelle e hanno aggiunto $ 20 miliardi di valore in sole 24 ore.

Il token shiba inu-emblazoned è stato creato come un’alternativa “divertente” a Bitcoin nel 2013. Ma grazie a un enorme aumento di interesse, guidato dalle comunità su Reddit – e da alcuni importanti boosterismi come Elon Musk – la criptovaluta sta iniziando a sembrare un molto meno come un semplice scherzo.

L’altro giorno, i valori del token hanno raggiunto i 32 centesimi, il massimo storico. Solo una settimana fa, il valore si aggirava intorno ai sei centesimi.

La notizia arriva dopo che Musk, un sostenitore di lunga data della moneta, ha inviato il valore di Dogecoin alle stelle a febbraio dopo aver twittato una stupida immagine di uno shiba sulla superficie della Luna.

Musk ha scherzato a lungo sul fatto che Dogecoin “andrà sulla Luna”, un riferimento al suo valore in aumento.

La recente ondata di altcoin significava che coloro che avevano investito in anticipo hanno fatto banca. “Ehi ragazzi, sono appena diventato un milionario di Dogecoin“, ha esclamato un utente di Reddit in un post di giovedì, con uno screenshot che mostrava un saldo di $ 1.081.441,29 nel proprio account.

Ma l’aumento sta anche causando qualche preoccupazione tra gli esperti di crittografia. Le persone stanno comprando la criptovaluta, non perché pensano che abbia un valore significativo, ma perché sperano che gli altri si accumulino, aumentino il prezzo e poi possano vendere e guadagnare velocemente.

Quando tutti fanno questo, la bolla alla fine deve scoppiare e se non esci in tempo sarai lasciato a corto di mutamenti. Ma solo il tempo dirà quando – o se – la bolla di Dogecoin scoppierà.