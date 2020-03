Dove vedere le partite di calcio in tv Venezia-Crotone, Perugia-Salernitana, Pisa-Livorno e tutte le altre di oggi sabato 7 marzo 2020 con orario d’inizio e canale tv. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo di seguito con tutte le informazioni per vedere le partite di oggi in live streaming e diretta tv.

09:30 Melbourne Victory-Sydney Fc (A-League) – Si Solocalcio.

13:00 Eibar-Maiorca (Liga) – DAZN.

13:00 Roma-Inter (Campionato Primavera) – Sportitalia.

13:30 Liverpool-Bournemouth (Premier League) – Sky Sport Football.

14:30 Cittadella-Pordenone (Serie B) – DAZN e Rai Sport.

14:30 Pescara-Sassuolo (Campionato Primavera) – Si Solocalcio.

15:00 Frosinone-Cremonese (Serie B) – DAZN.

15:00 Diretta Venezia-Crotone (Serie B) – DAZN.

Arbitro Serra. Venezia e Crotone incrociano le armi questo pomeriggio al Penzo per la 28a giornata di serie B. I lagunari sono usciti sconfitti dalla trasferta di Salerno, nel match giocato martedì scorso e cercano oggi i 3 punti che non sono però mai arrivati negli ultimi 7 impegni casalinghi; di tutt’altro tenore il recente passato dei calabresi, rientrati nella lotta per la promozione diretta in A, al momento distante un solo punto, grazie a 4 vittorie nelle ultime 5 giornate di campionato.

Diretta Venezia Crotone con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

15:00 Diretta Perugia-Salernitana (Serie B) – DAZN.

Arbitro Sozza. Si affrontano questo pomeriggio al Curi Perugia Salernitana, in lotta per i 3 punti in questa 28esima giornata di serie B. E’ crisi nera per gli umbri, fermi a quota 33 in classifica dopo una striscia di 5 sconfitte consecutive nelle quali hanno segnato un solo gol subendone 8; decisamente migliore la situazione della Salernitana, in piena zona playoff a quota 42 ma con un solo successo nelle ultime 11 trasferte giocate, nelle quali no ha conquistato punti in ben 8 occasioni.

Diretta Perugia Salernitana con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

15:00 Empoli-Trapani (Serie B) – DAZN e DAZN1.

15:30 Wolfsburg-Lipsia (Bundesliga) – Sky Sport Arena.

16:00 Arsenal-West Ham (Premier League) – Sky Sport Football.

16:00 Atletico Madrid-Siviglia (Liga) – DAZN.

18:00 Diretta Pisa-Livorno (Serie B) – DAZN.

Arbitro Marinelli. Va in scena questo pomeriggio alle 18 la sfida più calda di tutto il calendario di quest’anno della Serie B, il derby toscano tra Pisa e Livorno.

I padroni di casa vengono dalla sconfitta di Crotone, e rischiano un coinvolgimento diretto nella zona più calda della classifica in caso di una nuova debacle. Encomiabile invece l’impegno dei labronici, che nonostante una situazione di classifica quasi compromessa hanno dapprima vinto sul Chievo per poi bloccare in casa sul 2-2 il forte Frosinone.

Diretta Pisa Livorno con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

18:30 Burnley-Tottenham (Premier League) – Sky Sport Football.

18:30 Barcellona-Real Sociedad (Liga) – DAZN.

18:30 Borussia M-Borussia D (Bundesliga) – Sky Sport Uno.

20:00 Nizza-Monaco (Ligue 1) – DAZN.

20:45 Heerenveen-Ajax (Eredivisie) – DAZN.

20:45 Vibonese-Paganese (Serie C) – Eleven Sports.

21:00 Getafe-Celta (Liga) – DAZN.

22:00 Italia Femminile-Nuova Zelanda Femminile (Algarve Cup) – Rai Sport.

Tutte le dirette di calcio da vedere in TV e streaming legalmente e non con Rojadirecta.



Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto il tempo della navigazione.

Streaming Rojadirecta TV: ricordiamo che in italia il sito Rojadirecta è illegale. Nonostante questo, molti siti italiani, compresi alcuni inseriti in Google News Italia, pubblicano il link a Rojadirecta, ponendo ad alto rischio gli internauti da attacchi informatici e pericolosi virus. Una situazione già segnalata e che speriamo che Google News possa risolvere al più presto.

Anticipazioni partite streaming ufficiale: da Milan-Genoa a Juventus-Inter.



Tra le partite da vedere domani ci sono quelle del recupero del recupero della 26a giornata di Serie A rinviata per l’emergenza coronavirus. Tra queste evidenziamo Milan-Genoa delle ore 15:00 ed il favoloso Derby d’Itallia Juventus-Inter delle ore 20:45. Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle dirette streaming delle partite. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.