Festa della Donna, perchè si festeggia l'8 Marzo.

La Giornata internazionale delle donne lavoratrici non fu istituzionalizzata fino al 1975, quando l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) decise finalmente di assegnare lo status ufficiale alle richieste delle donne di pari opportunità rispetto agli uomini. Tuttavia, la lotta contro il maschilismo ha una storia che risale all’inizio del secolo scorso.

New York è una città chiave nella lotta per i diritti e le libertà delle donne. Nel 1909, una giornata organizzata da donne di un partito socialista riuniva più di 15.000 persone in una marcia dove richiedevano la riduzione dell’orario di lavoro, migliori salari e diritti di voto. Era l’origine dell’8 marzo, abbreviato in 8M.

Un anno dopo, nel 1910, l’Internazionale Socialista, riunita a Copenaghen, proclamò la Giornata internazionale della donna. La proposta è stata approvata all’unanimità dalle oltre 100 donne che hanno partecipato alla conferenza da 17 paesi.

Sebbene non sia stata stabilita una data fissa per la celebrazione, il 19 marzo dell’anno successivo, la prima festa della donna è stata celebrata in quattro paesi europei: Germania, Austria, Danimarca e Svizzera. Quel giorno, centinaia di migliaia di persone hanno partecipato a eventi politici che hanno richiesto la partecipazione sociale e politica delle donne a un livello di uguaglianza con gli uomini.

Oltre a richiedere il suffragio universale femminile, è stato proclamato il diritto al lavoro, alla carica pubblica, alla formazione professionale e alla non discriminazione sul lavoro, e in generale al loro pieno sviluppo come persona.

Meno di una settimana da quel giorno, nel 1911, il 25 marzo, oltre 140 giovani lavoratori, in maggioranza immigrati italiani ed ebrei, morirono nel tragico incendio della fabbrica Triangle Shirtwaist di New York City. Questo evento ebbe grandi ripercussioni sulla legislazione del lavoro degli Stati Uniti e nelle successive celebrazioni della Giornata internazionale della donna si fece riferimento alle condizioni di lavoro

che portarono al disastro.

Alla vigilia della prima guerra mondiale, la Russia ha celebrato la Giornata internazionale della donna l’ultima domenica di febbraio 1913, nell’ambito dei movimenti di pace emersi. Nel resto d’Europa, le donne hanno organizzato manifestazioni intorno all’8 marzo dell’anno successivo per protestare contro la guerra o per mostrare solidarietà al resto delle donne.

Dopo la rivoluzione dell’ottobre 1917 e in reazione ai 2 milioni di soldati russi uccisi in guerra, l’attivista Alexandra Kolontái condusse uno sciopero chiedendo “pane e pace”. Era l’ultima domenica di febbraio secondo il calendario giuliano usato allora in Russia, o l’8 marzo, secondo il calendario gregoriano usato in altri paesi.

Pochi giorni dopo lo zar fu costretto ad abdicare e il governo provvisorio concesse alle donne il diritto di voto. Dopo la sua approvazione ufficiale da parte dell’Unione Sovietica, la Giornata internazionale della donna cominciò a essere celebrata in molti altri paesi: in Cina è stata celebrata dal 1922 e in Italia è stata celebrata per la prima volta nel 1945.

Nel 1975 le Nazioni Unite hanno iniziato a celebrare l’8 marzo come Giornata internazionale per i diritti della donna e la pace internazionale. Oggi l’8 Marzo serve a ricordare la lotta che tutte queste donne hanno esercitato per l’uguaglianza di genere, condannare il machismo e affermare che uomini e donne ottengono gli stessi diritti e le stesse libertà.