Huawei P40, design unico e senza servizi di Google.

Il direttore esecutivo di Huawei, Richard Yu, ha offerto alcuni dettagli sulle novità del colosso cinese delle telecomunicazioni entro il 2020, incluso il lancio della sua serie P40 (il prossimo marzo) durante un evento a Parigi (Francia).

In un’intervista per il portale specializzato Frandroid, l’uomo d’affari non ha specificato la data esatta in cui la sua commercializzazione sarà resa ufficiale, ma ha rivelato che quello che sarà il suo nuovo modello di punta. Il P40 Pro avrà un design “mai visto”, una qualità superiore con notevole miglioramento fotografico e prestazioni più elevate. In generale, sarà un dispositivo più potente che mostrerà un’evoluzione logica della sua linea precedente P30, che ha già mostrato grandi prestazioni.

Si presume che questo modello di Huawei rinunci ai servizi di Google, dal momento che la società cinese ha vietato l’utilizzo di quel servizio originale sui suoi “smartphone“.

Questa non sarebbe la prima serie di smartphone dell’azienda presentata dopo l’imposizione di sanzioni da parte di Washington. Lo scorso settembre, ha lanciato il suocon applicazioni preinstallate e sviluppate dal produttore stesso. Il software è stato integrato con un ecosistema con 45 mila programmi disponibili nella Galleria Applicazioni Huawei.

D’altra parte, Richard Yu ha confermato che questi nuovi dispositivi continueranno a utilizzare Android come piattaforma insieme all’interfaccia di avvio del sistema operativo mobile EMUI, che l’azienda cinese utilizza nella maggior parte dei suoi dispositivi smartphone. Questa notizia conferma le ipotesi secondo cui i futuri telefoni Huawei non trarrebbero beneficio dall’annuncio del sistema operativo HarmonyOS, poiché la società non può fornire funzionalità complete per ora.