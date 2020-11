Dove vedere le partite di calcio in tv Napoli-Roma, Milan-Fiorentina, Lazio-Udinese e tutte le altre di oggi domenica 29 novembre 2020. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo di seguito con orario d’inizio, canale tv e tutte le informazioni per vedere le partite in live streaming e diretta tv.

12:30 Diretta Lazio-Udinese (Serie A) – DAZN e DAZN1.

L’attaccante della Lazio Ciro Immobile ha preso parte a 11 gol in 10 gare di Serie A contro l’Udinese (otto reti e tre assist), solo contro la Sampdoria (13) ha fatto meglio nella competizione. La Lazio è la squadra che il centrocampista dell’Udinese Rodrigo de Paul ha affrontato più volte in Serie A (sette) senza segnare né servire assist.

Diretta Lazio Udinese con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Live streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

12:30 Olbia-Juventus U23 (Serie C) – Eleven Sports

13:00 Lione-Reims (Ligue 1) – DAZN

14:00 Barcellona-Osasuna (Liga) – DAZN

15:00 Bologna-Crotone (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

15:00 Diretta Milan-Fiorentina (Serie A) – DAZN e DAZN1.

Nel 2020 il Milan ha giocato cinque partite di Serie A senza Zlatan Ibrahimovic, rimanendo imbattuto: quattro vittorie e un pareggio – senza di lui in campo la percentuale di vittorie dei rossoneri sale dal 62.5% all’80%. Il primo gol del fantasista della Fiorentina Gaetano Castrovilli in Serie A è stato proprio al Meazza contro il Milan, nella partita di andata dello scorso campionato – in questa stagione ha già preso parte allo stesso numero di reti (cinque) della scorsa Serie A, giocando però 25 partite in meno.

Diretta Milan Fiorentina con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Live streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

15:00 Reggiana-Cremonese (Serie B) – DAZN

15:00 Southampton-Manchester United (Premier League) – Sky Sport Football

15:00 Giana Erminio-Carrarese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Novara-Albinoleffe (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Pro Patria-Grosseto (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Fano-Virtus Verona (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Gubbio-Feralpisalò (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Sambenedettese-Legnago (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Sudtirol-Perugia (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Avellino-Catania (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Bari-Catanzaro (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Palermo-Monopoli (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Virtus Francavilla-Teramo (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Viterbese-Foggia (Serie C) – Eleven Sports.

15:30 Bayer Leverkusen-Hertha (Bundesliga) – Sky Sport Collection

16:15 Getafe-Athletic (Liga) – DAZN

17:30 Chelsea-Tottenham (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football

17:30 Alessandria-Pro Vercelli (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Livorno-Pontedera (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Pistoiese-Lucchese (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Pro Sesto-Lecco (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Carpi-Triestina (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Cesena-Modena (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Fermana-Matelica (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Mantova-Ravenna (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Padova-Vis Pesaro (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Cavese-Casertana (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Juve Stabia-Paganese (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Bisceglie-Potenza (Serie C) – Eleven Sports.

18:00 Cagliari-Spezia (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

18:00 Mainz-Hoffenheim (Bundesliga) – Sky Sport Collection

20:45 Diretta Napoli-Roma (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Molde-Haugesund (Eliteserien) – Eurosport Player18:00 Mjondalen-Stabaek (Eliteserien) – Eurosport Player18:00 Sandefjord-Odds (Eliteserien) – Eurosport Player18:00 Kristiansund-Stromsgodset (Eliteserien) – Eurosport Player18:00 Bodo/glimt-Rosenborg (Eliteserien) – Eurosport Player18:30 Celta-Granada (Liga) – DAZN20:00 Valerenga-Sarpsborg (Eliteserien) – Eurosport Player20:15 Arsenal-Wolverhampton (Premier League) – Sky Sport Football.

L’attaccante del Napoli Dries Mertens ha segnato cinque gol nelle ultime sette partite di Serie A contro la Roma, dopo essere rimasto a secco nelle prime sei sfide contro i giallorossi. Edin Dzeko ha realizzato due doppiette contro il Napoli in Serie A, entrambe al San Paolo: contro nessuna squadra l’attaccante ora in forza alla Roma conta più marcature multiple nei maggiori cinque campionati europei.

Diretta Napoli Roma con i canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Live streaming quindi su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

21:00 Cosenza-Salernitana (Serie B) – DAZN e DAZN1

21:00 St Etienne-Lille (Ligue 1) – DAZN

21:00 Real Sociedad-Villarreal (Liga) – DAZN

21:08 Orlando City-New York Revolution (MLS) – DAZN.

Tra le partite da vedere domani abbiamo i due posticipi che chiudono la 9a giornata di Serie A: alle 18:30 Torino-Sampdoria e alle 20:45 Genoa-Parma. Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle dirette streaming delle partite. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.