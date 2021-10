Ultime Notizie » Bodo/Glimt-Roma » DIRETTA TV Napoli-Legia Streaming Lazio-Marsiglia Gratis, dove vederle Oggi? Stasera Bodo/Glimt-Roma

Dove vedere le partite di calcio in tv: Napoli-Legia, Lazio-Marsiglia, Bodo/Glimt-Roma e tutte le altre di oggi giovedì 21 ottobre 2021. Di seguito orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere streaming calcio gratis e diretta tv.

18:45 Diretta Lazio-Marsiglia (Europa League) – DAZN, Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite)

La partita di Europa League tra Lazio e Marsiglia è in programma giovedì 21 ottobre 2021 allo Stadio ‘Olimpico’ di Roma: calcio d’inizio del match fissato per le ore 18:45. Le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

MARSIGLIA (3-3-3-1): Pau Lopez; Balerdi, Caleta-Car, Peres; Lirola, Gueye, Guendouzi; Gerson, Harit, de la Fuente; Payet. All. Sampaoli.

Diretta Lazio-Marsiglia sui canali digitali di DAZN, Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Streaming gratis online per gli abbonati mediante DAZN e SkyGo (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. A pagamento per tutti su NOW.

18:45 Diretta Bodo/Glimt-Roma (Conference League) – DAZN, Sky Sport Action e Sky Sport (Canale 253 Satellite)

La partita di Conference League tra Bodo Glimt e Roma si giocherà giovedì 21 ottobre 2021 all’Aspmyra Stadion di Bodo, in Norvegia: calcio d’inizio del match previsto alle ore 18:45 italiane. Le probabili formazioni:

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sampsted, Lode, Hoibraten, Bjorkan; Fet, Berg, Konradsen; Solbakken, Botheim, Pellegrino. All. Knutsen.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Ibanez, Mancini, Kumbulla, Calafiori; Cristante, Darboe; Perez, Pellegrini, El Shaarawy, Shomurodov. All. Mourinho.

Diretta Bodo/Glimt-Roma sui canali digitali di DAZN, Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 253 Satellite). Streaming gratis online per gli abbonati mediante DAZN e SkyGo (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. A pagamento per tutti su NOW.

18:45 Vitesse-Tottenham (Conference League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 254 Satellite)

18:45 Betis-Leverkusen (Europa League) – DAZN e Sky Sport (Canale 255 Satellite)

18:45 Ludogorets-Sporting (Europa League) – DAZN

18:45 Midtjylland-Stella Rossa (Europa League) – DAZN

18:45 Rapid Vienna-Dinamo Zagabria (Europa League) – DAZN

18:45 Fenerbahce-Anversa (Europa League) – DAZN

21:00 Diretta Napoli-Legia (Europa League) – DAZN, Tv8, Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite)

Napoli-Legia Varsavia si gioca giovedì 21 ottobre 2021 allo stadio

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Zanoli; Anguissa, Demme, Elmas; Lozano, Petagna, Insigne. All. Spalletti.

LEGIA VARSAVIA (3-5-1-1): Miszta; Jedrzejczyk, Wieteska, Nawrocki; Johansson, Slisz, Kharatin, Martins, Mladenovic; Josue; Emreli. All. Michniewicz.

‘Diego Armando Maradona’ di Napoli: fischio d’inizio programmato alle ore 21:00. Le probabili formazioni:

Diretta Napoli-Legia Varsavia sui canali digitali di DAZN, Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Streaming gratis online per gli abbonati mediante DAZN e SkyGo (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. A pagamento per tutti su NOW. In chiaro su TV8.

21:00 Lokomotiv Mosca-Galatasaray (Europa League) – DAZN, Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite)

21:00 Psv-Monaco (Europa League) – DAZN e Sky Sport (Canale 254 Satellite)

21:00 West Ham-Genk (Europa League) – DAZN e Sky Sport (Canale 255 Satellite)

21:00 Sparta Praga-Lione (Europa League) – DAZN

21:00 Cska Sofia-Zorya (Conference League) – DAZN

21:00 Sturm Graz-Real Sociedad (Europa League) – DAZN

21:00 Eintracht-Olympiacos (Europa League) – DAZN

21:00 Rangers-Brondby (Europa League) – DAZN

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

