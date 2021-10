Ultime Notizie » apple » Foto Gadget del Prototipo del Primo iPod, a 20 anni dal lancio

Cabel Sasser, il fondatore della società di sviluppo di software e videogiochi Panic, ha pubblicato sabato scorso sul suo blog una serie di foto del prototipo del primo iPod che è stato lanciato sul mercato due decenni fa, il 23 ottobre 2001.

In questo modo il tecnologo ha reso omaggio al dispositivo che ha cambiato la storia di Apple, dando la possibilità ai clienti di assaporare “1000 brani in tasca”, come ricordava vent’anni fa durante la presentazione del primo iPod il fondatore e poi CEO dell’azienda, Steve Jobs.

Il prototipo è stato rilasciato il 3 settembre dello stesso anno. L’involucro protettivo giallo che nascondeva le “viscere” del futuro iPod, lo faceva sembrare grande, anche se in realtà il “gadget” stesso sarebbe stato piuttosto piccolo.

Secondo Sasser, il design dell’innovativo dispositivo dell’epoca era un segreto anche per gli ingegneri che lavoravano al modello. Jobs ha rivelato il vero aspetto del nuovo prodotto poco prima del suo lancio a fine ottobre.

Il prototipo aveva quattro pulsanti per navigare nel menu e una rotella per gestire la riproduzione della musica. Inoltre, aveva uno schermo in bianco e nero e una porta per scopi diagnostici.

Ora è difficile credere che il minuscolo e sottile iPod, che ha rivoluzionato il modo in cui la musica viene riprodotta e ha salvato Apple quando l’azienda stava per fallire, avesse un antenato con il quale sembra non avere quasi nulla in comune.