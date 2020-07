ASTRONOMIA – Due giganti del gas, molto più massicci di Giove, accompagnano la giovane stella, distante 300 anni luce. Come fotografare il nostro sistema solare durante l’infanzia. Un team scientifico è riuscito a catturare per la prima volta la comparsa di un sistema planetario attorno a una stella simile al nostro Sole. I loro pianeti sono molto più grandi e molto più distanti di quelli del nostro sistema solare, ma l’immagine di TYC 8998-760-1 e i suoi due compagni spaziali sono un punto di riferimento astronomico. Fino ad ora, gli astronomi non hanno mai osservato direttamente più di un pianeta in orbita attorno a una stella come il Sole. Questa osservazione sarà un nuovo granello di sabbia per capire come sorgono e si evolvono sistemi come quello che ospita la Terra.

“Il nostro team è stato in grado di catturare la prima immagine di due compagni giganti di gas in orbita attorno a un giovane analogo solare”, spiega Maddalena Reggiani, ricercatrice dell’Università KU di Lovanio. I due pianeti sono giganti gassosi, cioè dello stesso tipo di Giove e Saturno, anche se con notevoli differenze. Questi esopianeti – come vengono chiamati i mondi al di fuori del nostro sistema solare – sono molto più pesanti, con una massa 14 volte quella di Giove per il pianeta più vicino alla stella e sei volte quella dell’altro. Inoltre, orbitano molto lontano dalla loro stella: a distanze di 160 e 320 volte la distanza Terra-Sole, mentre Giove è solo cinque volte più lontano.

Nella nuova immagine, questi due esopianeti gassosi possono essere visti come due punti luminosi distanti dalla loro stella. Il sistema TYC 8998-760-1 è a 300 anni luce di distanza, cioè la brillante immagine catturata da dispositivi scientifici è iniziata da lì, mentre Bach ha composto la sua musica ed Edmond Halley è entrato nella posizione di astronomo reale. L’immagine è stata catturata con il Very Large Telescope (VLT) dell’European Southern Observatory (ESO), situato nel deserto cileno di Atacama.

“Questa scoperta è un’istantanea di un ambiente molto simile al nostro sistema solare, ma in una fase molto precedente della sua evoluzione”, spiega Alexander Bohn, uno studente di dottorato alla Leiden University, che ha guidato questo lavoro pubblicato su The Astrophysical Journal Letters.

Il VLT ha catturato immagini diverse in momenti diversi, consentendo al team scientifico di distinguere questi pianeti dalle stelle di sfondo, spiega ESO in una nota. Inoltre, lo strumento del telescopio con cui l’immagine è stata catturata, SFERA, blocca la potente luce della giovane stella per consentire l’osservazione di oggetti meno luminosi, come i suoi pianeti.

Il VLT è stato anche il primo telescopio a ottenere un’immagine diretta di un esopianeta, nel 2004, quando ha catturato un piccolo lampo di luce vicino a una stella marrone di tipo nano. E poche settimane fa ha catturato quella che sembra essere la nascita di un pianeta.