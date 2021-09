Ultime Notizie » Atalanta Young Boys Rojadirecta » DIRETTA TV Juventus-Chelsea Streaming Atalanta-Young Boys Gratis, dove vederle Oggi Stasera? Domani Napoli-Spartak Mosca

Dove vedere le partite di calcio in tv: Juventus-Chelsea, Atalanta-Young Boys, Benfica-Barcellona e tutte le altre di oggi mercoledì 29 settembre 2021. Di seguito orario d’inizio, canale tv e tutte le altre informazioni per vedere streaming calcio gratis e diretta tv.

16:00 Juventus-Chelsea (Youth League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football

18:45 Diretta Gol Champions League – Sky Sport (Canale 251 Satellite)

18:45 Diretta Atalanta-Young Boys (Champions League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite) e Mediaset Infinity

Atalanta-Young Boys si giocherà al Gewiss Stadium di Bergamo oggi mercoledì 29 settembre. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 18:45. Con una vittoria, gli orobici balzerebbero in vetta al proprio gruppo, superando la formazione elvetica che all’esordio ha colto un sorprendente successo in rimonta ai danni del Manchester United di Cristiano Ronaldo.

Diretta Atalanta-Young Boys sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre) e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Streaming gratis online per gli abbonati mediante SkyGo (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con NOW, il servizio live streaming e on demand di Sky. La partita sarà inoltre visibile, previo abbonamento, con Mediaset Infinity + sulle moderne smart tv dei brand Samsung, Hisense ed LG e sulle Android TV. La partita non sarà visibile in chiaro su Canale 5 e quindi nemmeno in streaming online gratis con Mediaset Play.

18:45 Zenit-Malmo (Champions League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 254 Satellite) e Mediaset Infinity

21:00 Diretta Juventus-Chelsea (Champions League) – Amazon Prime Video

Juventus-Chelsea si affronteranno oggi mercoledì 29 settembre 2021 all’Allianz Stadium di Torino. Il calcio d’inizio della sfida verrà dato alle ore 21:00.

La Juventus sta disputando la sua decima Champions League consecutiva, una striscia iniziata nel 2012/13. Equilibrio nei quattro precedenti tra Juventus e Chelsea in Champions League: un successo per parte e due pareggi. Vittoria e pareggio dei Blues negli ottavi di finale del 2008/09; pareggio e vittoria dei bianconeri nella fase a gironi 2012/13.

Diretta Juventus-Chelsea con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand su Prime Video, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi.

21:00 Diretta Gol Champions League – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

21:00 Manchester United-Villarreal (Champions League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 252 Satellite) e Mediaset Infinity

21:00 Bayern-Dinamo Kiev (Champions League) – Sky Sport (Canale 253 Satellite) e Mediaset Infinity

21:00 Benfica-Barcellona (Champions League) – Sky Sport (Canale 254 Satellite) e Mediaset Infinity

21:00 Wolfsburg-Siviglia (Champions League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite) e Mediaset Infinity

21:00 Salisburgo-Lille (Champions League) – Sky Sport (Canale 256 Satellite) e Mediaset Infinity.

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

