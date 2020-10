Come funziona il broker eToro e le piattaforme di trading online.

Se siete su questo articolo, sicuramente sarete interessati al fenomeno del momento nel campo del trading online: stiamo parlando ovviamente di eToro.

Magari siete stati ammaliati da Eric Baldwin e la sua più che convincente pubblicità, ed ora grazie ad essa vi trovate qui a chiederci come funziona il broker eToro.

Ebbene, se è questo il vostro caso, siete nel posto giusto.

In questo articolo cercheremo di spiegare il funzionamento delle più importanti feature offerte dal famoso broker online israeliano, cominciando dal capire cos’è a tutti gli effetti il trading online e su cosa questo si basa.

Come funziona il trading online

Il trading online è un’evoluzione di quello che prima accadeva comunemente nelle borse valori.

Se prima però avevamo un luogo fisico come Wall Street dove avvenivano tutti gli scambi di titoli azionari e tutta una serie di altri titoli finanziari, oggi una parte di questi commerci è diventato “etereo”, e si è spostato completamente su internet.

Una fetta del mercato finanziario infatti si è tramutato in quelli che vengono definiti mercati OTC (“Over the Counter”). Questi tipo di mercati hanno la peculiarità di essere presenti esclusivamente sulla rete e non hanno un riferimento fisico.

Questa caratteristica gli permette quindi di superare le cosiddette” barriere” dello spazio e del tempo.

Esagerato, dite voi? Assolutamente no.

Di fatto, grazie alla potenza di internet e delle tecnologie contemporanee, vi basterà collegarvi a una piattaforma di trading online tramite un conto aperto con un broker online autorizzato (come eToro, per l’appunto) e potrete fare operazioni di trade in qualunque momento del giorno e ovunque vi troviate. Ciò poi è particolarmente vero se si pensa alla versatilità e mobilità concessa dalle mobile-app di trading.

Un servizio, quello delle applicazioni mobili, offerto anche da eToro, ovviamente.

Ma come funziona il broker eToro, e come mai è divenuto così famoso?

Come funziona eToro

Il broker online israeliano nato nel 2007 e divenuto nel giro di pochi anni leader del settore del trading online deve il suo successo a una cosa in particolare: il suo rivoluzionario concetto di social trading.

Se infatti avete sbirciato sulla pagina web di eToro, sicuramente avrete notato che questa rassomiglia terribilmente a un social network, e di fatto ne ricalca molte feature e modalità di interazione.

I titoli finanziari ricordano i classici post o tweet, con altri trader che ne discutono costantemente, esponendo al resto della comunità i propri pensieri e consigli.

E allo stesso modo dei social, possiamo trovare delle figure molto vicine aglidelle più famose piattaforme social in circolazione, soltanto che in questo caso si chiamanoe devono la loro fama ai loro successi nel mondo del trading.

Ciò che però colpisce ancor di più nel funzionamento di eToro, è la sua feature detta Copy Trading. Grazie ad essa infatti sarà possibile “copiare” gli investimenti eseguiti da un dato investitore, come appunto nel caso di un Top Investor. Il sistema procederà a copiare tutte le operazioni presenti nel portafoglio azionario di quel trader e ad aprirne altre in automatico nel momento in cui questi comincerà a investire di nuovo.

I prodotti maggiormente trattati da eToro: i CFD

Come per la maggior parte degli altri broker online, i prodotti finanziari maggiormente trattati sulla piattaforma di trading online di eToro sono i cosiddetti CFD.

I CFD, altrimenti noti anche col calco italiano di: “contratti per differenza”; sono un prodotto finanziario derivato tra i più in voga al momento nel campo del trading online.

Questi devono il loro successo principalmente alla loro accessibilità e alla loro elasticità finanziaria, in quanto non si necessita l’impiego di ingenti somme di denaro (cosa che accade invece con gli investimenti diretti). Allo stesso tempo, è possibile guadagnare grazie ad essi in maniera versatile poiché i CFD hanno la particolarità di rendere profitti non solo quando un titolo sale in borsa, ma anche se comincia a scendere.

Detto ciò, va sottolineato che i CFD sono comunque uno strumento finanziario caratterizzati da un’alta volatilità, ragion per cui bisogna fare attenzione a quanto si investe e come si investe, onde evitare di fare il fatidico “passo più lungo della gamba”.