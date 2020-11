Dove vedere le partite di calcio in tv Real Madrid-Inter, Atalanta-Liverpool e tutte le altre di oggi martedì 3 ottobre 2020, con orario d’inizio e canale tv. Di seguito tutte le informazioni per vedere le partite di oggi in live streaming e diretta tv.

18:55 Diretta Goal Champions League – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

18:55 Shakhtar-Borussia Dortmund (Champions League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 254 Satellite)

18:55 Lokomotiv Mosca-Atletico Madrid (Champions League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite)

21:00 Diretta Goal Champions League – Sky Sport (Canale 251 Satellite).

21:00 Diretta Real Madrid-Inter (Champions League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite), in chiaro su Canale 5.

L’Inter di Antonio Conte fa visita al Real Madrid di Zinedine Zidane nel big match della 3a giornata del Gruppo B di Champions League. I Blancos sono partiti male in Europa e hanno attualmente un punto in graduatoria, frutto di una sconfitta con lo Shakhtar Donetsk capolista del girone e di un pareggio con il Borussia M’Gladbach. I milanesi invece hanno ottenuto finora due pareggi e si trovano in terza posizione.

Diretta Real Madrid Inter su Sky Sport Uno e Sky Sport (canale 252 satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita viene trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi anche gratis online con Mediaset Play.

21:00 Diretta Atalanta-Liverpool (Champions League) – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 253 Satellite).

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini sfida in casa il Liverpool di Jurgen Klopp nella terza giornata del Gruppo D di Champions League. I bergamaschi sono al momento secondi con 4 punti, frutto di una vittoria sul Midtjylland e di un pareggio con l’Ajax. Gli inglesi guidano il girone con 2 vittorie ottenute contro Ajax e Midtjylland.

Diretta Atalanta Liverpool su Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 253 Satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

La partita non viene trasmessa in chiaro.

21:00 Salisburgo-Bayern (Champions League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 254 Satellite)

21:00 Manchester City-Olympiacos (Champions League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite)

21:00 Midtjylland-Ajax (Champions League) – Sky Sport (Canale 256 Satellite)

21:00 Porto-Marsiglia (Champions League) – Sky Sport (Canale 257 Satellite).

