Ultime Notizie » Calcio d'Estate » DIRETTA TV Colonia-Milan Streaming Inter-Monaco Gratis, dove vedere Partite Oggi. Stasera Roma-Portimonense

Dove vedere le partite di calcio in tv Colonia-Milan, Inter-Monaco e tutte le altre di oggi sabato 16 luglio 2022 con orario d’inizio e canale tv. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo di seguito con tutte le informazioni per vedere le partite di oggi in live streaming e diretta tv.

12:03 Nagoya-Kawasaki (J-League) – Onefootball

12:03 Kashiwa-Sapporo (J-League) – Onefootball

12:03 G Osaka-C Osaka (J-League) – Onefootball

14:00 Kyzyl Zhar-Kaysar (Kazakhstan Premier League) – Onefootball

15:00 Stoccarda-Brentford (Amichevole) – Onefootball

15:00 Tobol-Aktobe (Kazakhstan Premier League) – Onefootball

15:15 Udinese-Union Berlino (Amichevole) – Dazn

16:00 Jerv-Sandefjord (Eliteserien) – Onefootball

17:00 Taraz-Maktaaral (Kazakhstan Premier League) – Onefootball

18:00 Metta-Rfs (Latvian Virsliga) – Onefootball

18:00 Hamkam-Boodo/glimt (Eliteserien) – Onefootball

19:00 Diretta Colonia-Milan (Amichevole) – Sportitalia

Colonia e Milan scenderanno in campo al Rhein Energie Stadion per un’amichevole pre-campionato valida per la Telekom Cup. La diretta della prima trasferta stagionale dei rossoneri sarà visibile in esclusiva su Sportitalia e, in streaming, sul sito ufficiale dell’emittente televisiva. Il regolamento prevedere che, in caso di parità dopo i 90 minuti regolamentari, le due squadre si sfidino ai calci di rigore per decretare il vincitore della Telekom Cup.

Diretta Colonia Milan in chiaro su Sportitalia, canale 60 del Digitale Terrestre. Streaming gratis online con dispositivi come tablet, pc e smartphone, anche sul sito della stessa emittente, ovvero quello di Sportitalia.it.

20:00 Fh-Vikingur (Campionato Islandese) – Onefootball

20:00 Roma-Portimonense (Amichevole) – Dazn

20:30 Diretta Inter-Monaco (Amichevole) – Sportitalia

Dopo la sfida con il Lugano, con la vittoria per 4-1 dei nerazzurri, la squadra di Simone Inzaghi è pronta a tornare in campo per il secondo appuntamento del precampionato. Allo stadio “Paolo Mazza” di Ferrara l’Inter affronta il Monaco sabato 16 luglio alle 20:30.

Diretta Inter Monaco in chiaro su Sportitalia, canale 60 del Digitale Terrestre.

Streaming gratis online con dispositivi come tablet, pc e smartphone, anche sul sito della stessa emittente, ovvero quello di Sportitalia.it.

21:00 Diretta Gol Europei Femminili – Sky Sport Football

21:00 Danimarca-Spagna (Europei Femminili) – Rai Play, Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 252)

21:00 Diretta Finlandia-Germania (Europei Femminili) – Rai Play 2, Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 251)

Diretta Finlandia-Germania con i canali digitali di Rai Sport +HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 251). Disponibile in streaming su SkyGo (gratis per gli abbonati) e su NowTv (a pagamento per tutti) con dispositivi come tablet, pc e smartphone. La partita viene trasmessa in chiaro su Streaming Rai Play.

21:30 Athletico Paranaense-Internacional (Brasileir?o) – Si Live

23:00 Newell’s Old Boys-Racing (Copa De La Liga Profesional) – Si Live e Onefootball

Tutte le dirette di calcio da vedere in TV e streaming legalmente e non con Rojadirecta



Streaming Rojadirecta TV. Ricordiamo che in italia il sito Rojadirecta è illegale. Nonostante questo, molti siti italiani, compresi alcuni inseriti in Google News Italia, pubblicano il link a Rojadirecta, ponendo ad alto rischio gli internauti da attacchi informatici e pericolosi virus. Una situazione già segnalata e che speriamo Google News possa risolvere al più presto.

Anticipazioni partite streaming da vedere nei prossimi giorni



Tra le partite da vedere nei prossimi giorni, evidenziamo Napoli-Perugia (Amichevole) e Svezia-Portogallo (Europei femminili) domani domenica 17 luglio alle 18. Mentre lunedì 18 luglio c’è Italia-Belgio (Europei femminili) alle 21. Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle dirette streaming delle partite. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.