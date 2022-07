Colonia-Milan streaming e diretta tv con le due formazioni pronte a fronteggiarsi per vincere la “Telekom Cup 2022”. Si gioca oggi sabato 16 luglio 2022 alle ore 19:00 al RheinEnergieStadion di Colonia, in Germania. Dopo la Telekom Cup, il Milan sarà impegnato sabato 23 luglio con gli ungheresi del Zalaegerszegi, mentre i tedeschi affronteranno domenica 17 i Kickers Offenbach. All’esordio in Serie A i lombardi sfideranno l’Udinese nell’anticipo di sabato 13 agosto. Andiamo a scoprire dove vedere Colonia-Milan streaming e diretta tv.

Dove vedere Colonia-Milan streaming e diretta tv



La partita di calcio Colonia-Milan in diretta tv grazie a Sportitalia in chiaro sul canale 60 del Digitale Terrestre, con collegamenti pre-partita per scoprire le ultime notizie dagli spogliatoi. La telecronaca in diretta avrà inizio con il via dell’arbitro che verrà dato alle ore 19:00 italiane di oggi sabato 16 luglio 2022.

Streaming gratis online con dispositivi come tablet, pc e smartphone, anche sul sito della stessa emittente, ovvero quello di Sportitalia.it.

Le probabili formazioni di Colonia-Milan

Colonia (4-2-3-1): Schwäbe; Ehizibue, Kilian, Hübers, Hector; Özcan, Skhiri; Ljubicic, Uth, Kainz; Modeste. Allenatore Steffen Baumgart.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Gabbia, Kjaer, Ballo-Touré; Bakayoko, Pobega; Saelemaekers, Brahim Díaz, Adli; Giroud. Allenatore Stefano Pioli.

Alternative per vedere Colonia-Milan streaming online



Le alternative per vedere il match Colonia-Milan online non ce ne sono. Molti utenti continuano a cercare su Google “Rojadirecta Online” senza sapere che il sito è stato oscurato dalle autorità italiane. In ogni caso, quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione (info qui).