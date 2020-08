Dove vedere le partite di calcio in tv Genoa-Verona, Lecce-Parma e tutte le altre di oggi domenica 2 agosto 2020 con orario d’inizio e canale tv. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo di seguito con tutte le informazioni per vedere le partite di oggi in live streaming e diretta tv.

11:30 Newcastle Jets-Western United (A-League) – Sportitalia.

12:00 Shanghai Sipg-Hebei Ccfc (Chinese Super League) – Dazn.

14:30 Kalmar-Aik (Allsvenskan) – Sportitalia.

18:00 Spal-Fiorentina (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

20:45 Diretta Goal Serie A – Sky Sport (Canale 251 Satellite).

20:45 Diretta Lecce-Parma (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Arbitro Mariani. Lecce e Parma si affrontano oggi per la 38esima ed ultima giornata di Serie A. I salentini, dopo la vittoria conquistata ad Udine nella scorsa giornata di campionato col punteggio di 1-2, devono vincere per conquistare la permanenza in Serie A, sperando in un passo falso casalingo del Genoa contro il Verona. Si chiude oggi invece un’ottima stagione per il Parma, che per lunghi tratti ha dato l’impressione di poter competere per conquistare la qualificazione all’Europa League del prossimo anno.

Diretta Lecce Parma con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

20:45 Bologna-Torino (Serie A) – Sky Sport (Canale 253 Satellite, 484 Digitale Terrestre).

20:45 Sassuolo-Udinese (Serie A) – Sky Sport (Canale 254 Satellite, 485 Digitale Terrestre).

20:45 Diretta Genoa-Verona (Serie A) – Dazn e Dazn1.

Arbitro Irrati. Genoa e Verona si affrontano per la 38esima ed ultima giornata di Serie A, che mai nella sua storia era durato fino ai primi giorni di agosto. I rossoblù sono usciti pesantemente sconfitti dalla trasferta sul campo del Sassuolo, e solo vincendo oggi sarebbero certi di rimanere in Serie A: col pareggio o con la sconfitta, tutto dipenderebbe dal risultato del Lecce ora indietro di un punto. Finisce qui un’ottima stagione del Verona, che da neopromosso ha giocato un campionato da protagonista.

Diretta Genoa Verona con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese).

Tutte le dirette di calcio da vedere in TV e streaming legalmente e non con Rojadirecta.



Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN 💻 che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto il tempo della navigazione.

Streaming Rojadirecta TV. Ricordiamo che in italia il sito Rojadirecta è illegale. Nonostante questo, molti siti italiani, compresi alcuni inseriti in Google News Italia, pubblicano il link a Rojadirecta, ponendo ad alto rischio gli internauti da attacchi informatici e pericolosi virus. Una situazione già segnalata e che speriamo che Google News possa risolvere al più presto.

Anticipazioni partite streaming da vedere in settimana.



Tra le partite da vedere nei prossimi giorni abbiamo: martedì 4 agosto il turno preliminare di Serie B Chievo-Empoli, mercoledì 5 agosto Cittadella-Frosinone, venerdì 7 agosto Perugia-Pescara per il playout. Mercoledì 5 agosto scende in campo l’Europa League con la partita Inter-Getafe (ore 21:00) tra le altre. Il giorno dopo, giovedì 6 agosto, sarà la volta di Siviglia-Roma,. Infine venerdì 7 agosto si giocheranno le partite di ritorno di Champions League con Manchester City-Real Madrid (andata 2-1) e Juventus-Lione (andata 0-1). Sabato 8 agosto le altre due partite delle gare di ritorno di Champions League: Bayern Monaco-Chelsea (andata 3-0) e l’attesissima Barcellona-Napoli (andata 1-1). Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle dirette streaming delle partite. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.