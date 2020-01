Gli scienziati hanno suggerito di utilizzare il vaccino antinfluenzale come terapia antitumorale aggiuntiva. Hanno testato il loro metodo sui topi e hanno scoperto che il vaccino ferma la crescita tumorale. Funziona anche in quei topi che sono stati “infettati” da tumori umani, il che significa che teoricamente può funzionare anche negli esseri umani.

Il problema

Uno dei principali ostacoli alla sconfitta del cancro è l’inazione del sistema immunitario del paziente. In alcuni casi, le cellule immunitarie riescono a entrare nel tumore e iniziano il processo infiammatorio (questi tumori sono chiamati “caldi”), aumentano le possibilità di sopravvivenza e curano il paziente. È molto più difficile far fronte a tumori “freddi” che impediscono il sistema immunitario.

I trattamenti possono cercare di affrontare questo problema con l’aiuto di un altro stimolo esterno al sistema immunitario. Le cellule tumorali possono sopprimere l’attività delle cellule immunitarie e se un agente patogeno ovviamente estraneo viene introdotto nel corpo, aumenterà il numero totale di proteine proinfiammatorie e cellule immunitarie attive nel corpo. Allo stesso tempo, aumenteranno le possibilità di penetrazione nel tumore.

La nuova ricerca

Jenna Newman del Rugers Cancer Research Institute e i suoi colleghi, hanno suggerito di usare il virus dell’influenza come irritante. Hanno introdotto le cellule di melanoma nei polmoni dei topi modello e, quando hanno messo radici, le hanno infettate con l’influenza. Sotto l’influenza dell’infezione, il numero di focolai tumorali è diminuito della metà. E se allo stesso tempo i topi sono stati trattati per il cancro con l’aiuto di inibitori del punto di controllo. Alla fine, i focolai sono diventate due volte più piccoli.

I ricercatori hanno verificato i loro presupposti in un database medico, selezionando da lì la storia medica di oltre 30 mila pazienti con carcinoma polmonare. Si è scoperto che coloro che sono sopravvissuti almeno una volta durante la loro malattia in un ospedale con l’influenza sono sopravvissuti di diversi percento meglio di quelli che non hanno avuto l’influenza.

Quindi, i ricercatori hanno provato a ripetere lo stesso esperimento, ma con un tessuto diverso: la pelle.

I risultati della ricerca

Tuttavia, il solonon ha influenzato la sopravvivenza dei topi o il numero di tumori. Quindi, gli scienziati invece del virus hanno provato a usare une, in questo caso, i topi sono sopravvissuti ancora meglio del gruppo di controllo e la dimensione del tumore era tre volte più piccola.

Gli scienziati hanno testato se il vaccino può diffondersi all’interno del tessuto. Per fare questo, hanno “infettato” con il melanoma solo uno dei due topi polmonari, e quindi hanno introdotto un virus inattivato come vaccino.

La crescita tumorale è stata inibita in entrambi i polmoni.

Da ciò, i medici hanno concluso che la risposta immunitaria aumenta nel tessuto nel suo insieme e non solo nell’area di iniezione del vaccino. Infine, i ricercatori hanno riprodotto il loro esperimento su topi che hanno sviluppato un tumore umano. Hanno anche introdotto il vaccino nel tumore o nel tessuto adiacente per aiutare a fermare la sua crescita.

Sulla base dei loro dati, gli autori dell’articolo (pubblicato su PNAS) hanno concluso che il loro metodo può essere utilizzato anche nell’uomo. Sottolineano che, a differenza di molti altri mezzi per combattere il tumore, il vaccino antinfluenzale è il meno pericoloso per il corpo e provoca un minimo di effetti collaterali, come è raccomandato anche per i bambini. Allo stesso tempo, la vaccinazione potrebbe migliorare gli effetti di altre terapie contro il cancro più pericolose e instabili, come gli inibitori dei punti di controllo.

