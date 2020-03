Dove vedere le partite di calcio in tv Valencia-Atalanta, Lipsia-Tottenham e tutte le altre di oggi martedì 10 marzo 2020, con orario d’inizio e canale tv. Di seguito tutte le informazioni per vedere le partite di oggi in live streaming e diretta tv.

21:00 Diretta Goal UEFA Champions League – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite, 486 Digitale Terrestre).

21:00 Diretta Valencia-Atalanta (UEFA Champions League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite), in chiaro su Canale 5.

E’ l’ora della verità per l’Atalanta di Giampiero Gasperini, che questa sera alle ore 21 affronta il Valencia al Mestalla per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I bergamaschi partono col cospicuo vantaggio conquistato nella gara di andata (4-1), e inseguono una storica qualificazione ai quarti di finale. Spagnoli in passato finalisti per due anni di fila nella massima competizione europea per club, nelle stagioni 1999-2000 e 2000-2001.

Diretta Valencia Atalanta su Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita viene trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi anche online con Mediaset Play.

21:00 Diretta Lipsia-Tottenham (UEFA Champions League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite).

Lipsia e Tottenham si affrontano nella partita di ritorno degli ottavi di Champions League. All’andata, in Inghilterra, il punteggio finale ha premiato la gagliarda compagine tedesca uscita dal campo di gioco avversario vincitrice per 0-1 nella sua prima gara ad eliminazione diretta giocata in questa competizione.

Non sarà facile per i gli uomini di Mourinho, finalisti lo scorso anno sotto la guida tecnica di Pochettino, ribaltare il risultato e guadagnare la qualificazione ai quarti di finale.

Diretta Lipsia Tottenham su Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

Tutte le dirette di calcio da vedere in TV e streaming legale e non con Rojadirecta.



Gli abbonati di SkyGo DAZN Eleven Sports possono vedere le partite gratuitamente. Sky Go è il servizio di streaming di Sky Italia. I canali di SkyGo sono visibili su tutti i dispositivi abilitati come smartphone, tablet e PC. Ricordatevi che quando vi collegate a internet sarebbe bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto il tempo della navigazione. Streaming di Rojadirecta TV: in Italia questo sito è stato dichiarato illegale e quindi è oscurato.

Anticipazioni partite streaming ufficiale da vedere in diretta: da PSG-Borussia Dortmund a Liverpool-Atletico Madrid.

Tra le partite da vedere domani evidenziamo le partite di UEFA Champions League che si giocheranno entrambe alle 21:00, e cioè PSG-Borussia Dortmund e Liverpool-Atletico Madrid. Nessuna delle due partite verrà trasmessa in chiaro. Da segnalare anche River Plate-Deportivo Binacional (Copa Libertadores). Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle dirette streaming delle partite. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.