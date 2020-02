Atalanta infiamma la Champions: 4-1 al Valencia e sogna la qualificazione ai quarti.

DIRETTA CALCIO – L’Atalanta ha vinto 4-1 a San Siro contro il Valencia nella partita di andata degli ottavi di finale di Champions League. Un risultato che fa sognare la squadra di Gasperini che il 10 marzo giocherà al Mestalla, in Spagna, la gara di ritorno, quando gli avversari, per passare ai quarti, dovranno compiere un miracolo sportivo e vincere per lo minimo 3-0. Cosa che contro questa Atalanta ci sembra al quanto improbabile.

Risultato sbloccato da Hateboer al 16′.

Tabellino ATALANTA-VALENCIA 4-1.

Il raddoppio arriva con Ilicic a tre minuti dalla fine della prima parte, Nella ripresa, al 57′ strepitosa rete di Freuler per il 3-0. Colossale occasione per Maxi Gomez al 60′, Gollini para. Il poker porta ancora la firma di Hateboer, poi Cheryshev entra e segna il gol della bandiera.

Marcatori gol: 16′ Hateboer (A), 42′ Ilicic (A), 57′ Freuler (A), 63′ Hateboer (A), 66′ Cheryshev (V).

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Caldara (75′ Zapata); Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic (91′ Tameze); Ilicic, Gomez (81′ Malinovskyi). All. Gasperini.

Valencia (4-4-2): Doménech, Wass, Diakhaby, Mangala, Gayà; Ferran Torres, Parejo, Kondogbia, Soler; Guedes (64′ Cheryshev), Maxi Gomez (73′ Gameiro). All. Celades.

Ammoniti: 80′ Hateboer (A).