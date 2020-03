La storia di Facebook da condividere su Instagram.

Facebook sta testando una nuova dinamica per le storie. Mentre le storie di Instagram possono essere condivise su Facebook, lo stesso non accade ancora al contrario. Ma questo potrebbe cambiare nel prossimo futuro. Apparentemente, gli utenti saranno presto in grado di raccontare “storie multipiattaforma” da portare da Instagram a Facebook e viceversa. Secondo una nuova scoperta di Jane Manchun Wong, Facebook sta testando questa opzione come mostrato nello screenshot:

Facebook is working on cross-posting Stories to Instagram pic.twitter.com/uH2w3VVnSe — Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 9, 2020

Nei controlli sulla privacy delle storie pubblicate su Facebook è stata aggiunta una nuova opzione: Condividi la storia su Instagram.

Un’opzione che può funzionare per una storia particolare o per tutto ciò che viene pubblicato dal nostro account Facebook.

Quindi le storie di Facebook possono essere pubblicate contemporaneamente su Instagram. Sembra strano che Facebook non lo realizzi da un po’. Una dinamica che sarebbe pratica per coloro che condividono gli stessi contenuti su Facebook o Instagram. Sappiamo già che il pubblico è diverso su entrambe le piattaforme e anche i criteri relativi alla visualizzazione delle storie.

Una dinamica che i creatori di contenuti possono considerare come parte della loro strategia sui social media. D’altro canto, questo sistema di pubblicazione incrociata tra piattaforme di Facebook porterà anche alcune funzionalità extra per migliorare l’esperienza dell’utente.

Al momento, Facebook ha menzionato che è solo un test e che continuerà a esplorare nuove opzioni per migliorare la dinamica delle storie nei suoi diversi servizi. Quindi è una questione di tempo perchè Facebook decida di lanciare storie multipiattaforma.