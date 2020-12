Dove vedere le partite di calcio in tv Borussia M’Gladbach-Inter, Atanta-Midtjylland, Atletico Madrid-Bayern Monaco e tutte le altre di oggi martedì 1° dicembre 2020, con orario d’inizio e canale tv. E Rojadirecta? Di seguito tutte le informazioni per vedere le partite di oggi in live streaming e diretta tv.

18:55 Diretta Goal Champions League – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

18:55 Shakhtar-Real Madrid (Champions League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 254 Satellite)

18:55 Lokomotiv-Salisburgo (Champions League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite)

21:00 Diretta Goal Champions League – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

21:00 Diretta Borussia M’Gladbach-Inter (Champions League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Ultima chiamata in Champions League per l’Inter che deve assolutamente vincere contro il Borussia Monchengladbach per sperare ancora nella qualificazione agli ottavi di finale. Ultimi nel Gruppo B con soli due punti, frutto di due pareggi e altrettante sconfitte, entrambe subite contro il Real Madrid. la formazione di Antonio Conte se la vedrà con il Borussia Monchengladbach che è imbattuto e comanda la classifica del girone con 8 punti raccolti nelle prime quattro partite. In caso di successo i tedeschi staccherebbero il pass con 90′ di anticipo, mentre con un pareggio l’Inter sarebbe matematicamente fuori.

Diretta Borussia Monchengladbach Inter su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi nemmeno online con Mediaset Play.

21:00 Diretta Atalanta-Midtjylland (Champions League) – Sky Sport Arena e Sky Sport (Canale 253 Satellite), in chiaro su Canale 5.

L’ Atalanta torna a concentrarsi sulla Champions League e lo fa sapendo che il quinto turno della fase a gironi può garantirgli una chance importante. Gli orobici infatti saranno chiamati ad affrontare il Midtjylland , ovvero il fanalino di coda del Gruppo D.

Diretta Atalanta Midtjylland su Sky Sport Arena e Sky Sport (Canale 253 Satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita viene trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi anche online con Mediaset Play.

21:00 Liverpool-Ajax (Champions League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 254 Satellite)

21:00 Atletico Madrid-Bayern Monaco (Champions League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite)

21:00 Porto-Manchester City (Champions League) – Sky Sport (Canale 256 Satellite)

21:00 Marsiglia-Olympiacos (Champions League) – Sky Sport (Canale 257 Satellite).

23:15 Santos-Ldu Quito (Copa Libertadores) – DAZN

23:15 River Plate-Athletico Paranaense (Copa Libertadores) – Diretta con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese).

