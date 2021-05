Ultime Notizie » Andrea Vendrame » GIRO Oggi 13a Tappa Streaming Gratis: Ravenna-Verona in Diretta Rai TV | Ciclismo

Diretta Giro d’Italia 2021 streaming gratis tv. Si corre oggi venerdì 21 maggio la 13a tappa della 104esima edizione della Corsa Rosa: partenza Ravenna, arrivo Verona. Per un totale di 198 Km di una frazione che sarà trasmessa in diretta streaming Rai.

Tappa assolutamente piatta che si svolge interamente lungo le strade di pianura del Ferrarese, del Polesine e del Mantovano. Si percorrono strade rettilinee e generalmente larghe. Da segnalare i numerosi attraversamenti cittadini con il loro corredo di rotatorie, spartitraffico e arredo urbano.

Ultimi chilometri > Ultimi chilometri all’interno della città. Si superano alcune rotatorie su strade molto larghe, ben pavimentate e rettilinee. Rettilineo di arrivo su asfalto.

Altimetria della tappa di oggi Ravenna-Verona

Chi ha vinto la 12a Tappa del Giro d’Italia corsa ieri

La 12a tappa del Giro d’Italia, la Siena-Bagno di Romagna di 212 Km, è stata vinta da Andrea Vendrame, soprannominato “Joker”, secondo successo italiano in questa edizione del Giro dopo la crono inaugurale di Torino vinta da Filippo Ganna. Vincenzo Nibali e Giulio Ciccone hanno attaccato sull’ultima salita, una volta ripresi Nibali ci ha provato nuovamente in discesa arrivando al traguardo con un vantaggio di 7″ sul gruppo della Maglia Rosa Egan Bernal. Il colombiano Egan Bernal (Ineos Grenadiers) conserva la testa alla classifica generale in una tappa segnata anche dai ritiri dell’ex leader della corsa Alessandro De Marchi e del vincitore della Tappa 6 Gino Mäder, oltre che di Marc Soler e Fausto Masnada.

Il vincitore di tappa Andrea Vendrame:

“Sapevo di essere il più veloce tra i quattro corridori rimasti davanti nel finale ma ho imparato dal mio secondo posto a San Martino di Castrozza due anni fa che non bisogna mai dare la vittoria per scontata. Oggi ho cercato questo successo. Avevo studiato il percorso con molta attenzione. I primi 70 km sono stati un vera battaglia per andare in fuga. Sull’ultima salita ho cercato di anticipare l’azione degli scalatori, così che una volta ripreso ho potuto recuperare un po’. Volevo portare a casa questa tappa ad ogni costo”.

La Maglia Rosa Egan Bernal ha dichiarato:

“Vincenzo Nibali è un corridore di grande esperienza. Può farti vincere o perdere un Giro. Seguirlo in discesa significava prendere dei rischi inutili per guadagnare pochi secondi. Sapevo che c’erano 4 km di pianura dopo l’ultima discesa, avevo ancora compagni di squadra con me, quindi non mi sono preoccupato e alla fine Nibali ha guadagnato solo pochi secondi. Domani ci aspetta una tappa pianeggiante, sulla carta una frazione tranquilla ma tutto può succedere ogni giorno al Giro, quindi resto concentrato su domani, poi penserò allo Zoncolan. Non l’ho mai fatto e tutti dicono che è veramente dura, soprattutto gli ultimi 3 km”.

LIVE! Dove vedere la Tappa di oggi del Giro d’Italia Streaming Video e Diretta TV



La tappa 13 di oggi venerdì 21 maggio 2021, la Ravenna-Verona di 198 km, in diretta live in chiaro e in tempo reale grazie al servizio online offerto da Rai.

Partenza gara trasmessa in diretta televisiva su Rai 2 ed Eurosport. Tutta la copertura Rai del Giro d’Italia si potrà vedere in diretta streaming da pc, tablet e smartphone, con l’applicazione Rai Play (link www.raiplay.it). Per chi è abbonato a Eurosport Player, la piattaforma online del canale, sarà possibile seguire le tappe del Giro d’Italia 2021 anche in streaming da pc, tablet e smartphone.