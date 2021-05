Ultime Notizie » Cittadella Brescia » Cittadella-Brescia e Venezia-Chievo: Streaming Playoff Serie B Oggi in TV

Oggi Giovedì 13 maggio diretta streaming e tv per due partite di calcio importanti: i Playoff di Serie B. Cittadella-Brescia (alle 18) e Venezia-Chievo (alle 21) sono le prime sfide valide per i playoff per arrivare a guadagnare la promozione in Serie A. Chi vince andrà a giocare la semifinale: la vincente di Cittadella-Brescia se la vedrà poi contro il Monza, la vincente di Venezia-Chievo affronterà il Lecce. Di seguito tutte le informazioni su dove vederle in diretta TV e streaming gratis online.

Cittadella-Brescia, presentazione e formazioni



Allo stadio “Tombolato” di Cittadella, si sfidano Cittadella e Brescia per il 1° turno del play off di Serie B: in caso di parità al 90′ si va ai supplementari ma, in caso di ulteriore parità al 120′, passerebbe il turno la meglio posizionata durante la regular season, che in questo caso, sarebbe la squadra di Venturato. Per le Rondinelle, quindi, occorre una vittoria (anche ai supplementari) per proseguire il cammino. Di seguito le probabili formazioni:

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Ghiringhelli, Adorni, Camigliano, Donnarumma; D’Urso, Pavan, Gargiulo; Baldini; Tsadjaout, Ogunseye. Allenatore: Venturato.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Karacic, Cistana, Mangraviti, Martella; Bisoli, Van de Looi, Jagiello; Bjarnason; Donnarumma, Ayè. Allenatore: Clotet.

Come vedere Cittadella-Brescia in diretta TV e streaming

Cittadella-Brescia in diretta tv su DAZN. Sarà necessario sottoscrivere un abbonamento e scaricare l’applicazione fruibile su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc, ma anche su smart tv attraverso l’applicazione dedicata. In alternativa, la gara si potrà vedere anche attraverso dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick oppure scaricare l’app di DAZN attraverso le console di gioco Xbox e PlayStation.

Venezia-Chievo, presentazione e formazioni

Per coloro i quali hanno invece sottoscritto un abbonamento Sky-DAZN, sarà possibile seguire, al canale numero 209 del satellite. Diretta streaming gratis per gli abbonati sempre disponibile sull’app di DAZN accedendo attraverso le proprie credenziali di riferimento.

Allo stadio “Penzo” di Venezia, si sfideranno Venezia e Chievo nella seconda gara del primo turno dei play off di Serie B: in caso di parità al 90′ si va ai supplementari ma, in caso di ulteriore equilibrio al 120′, passerebbe la squadra posizionata meglio durante la stagione regolare, e in questo caso sarebbe il Venezia. Di seguito le probabili formazioni:

VENEZIA (4-3-1-2): Maenpa; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Ricci; Fiordilino, Taugourdeau, Maleh; Aramu; Forte, Di Mariano. Allenatore: Zanetti.

CHIEVO (4-4-2): Semper; Mogos, Vaisanen, Rigione, Cotali; Garritano, Palmiero, Obi, Di Gaudio; Canotto, Fabbro. Allenatore: Aglietti.

Dove vedere Venezia-Chievo streaming e diretta tv

Venezia Chievo in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN (link www.dazn.com) e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno anche seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.