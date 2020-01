Dove vedere le partite di calcio in tv Brescia-Lazio, Genoa-Sassuolo, Roma-Torino e tutte le altre di oggi con orario d’inizio e canale tv. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo di seguito con tutte le informazioni per vedere le partite di oggi in live streaming e diretta tv.

08:30 Melbourne Victory-Newcastle Jets (A-League) – Sportitalia.

12:00 Granada-Maiorca (Liga) – Dazn.

12:30 Diretta Brescia-Lazio (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Arbitro: G Manganiello. Brescia Lazio apre il programma della 18a giornata di Serie A. I lombardi vengono dall’ottimo pareggio di Parma, che ha consentito loro di salire a 14 punti in classifica portandosi a -1 dal quartultimo posto occupato da Lecce e Sampdoria. Torna in campo la Lazio, fresca vincitrice della Supercoppa italiana dopo il 3-1 rifilato alla Juventus e terza a -6 dal duo di testa e con la partita contro il Verona da recuperare, rinviata proprio per consentire il felice viaggio in Arabia Saudita.

Diretta Brescia Lazio sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

14:00 Real Sociedad-Villarreal (Liga) – Dazn.

14:15 Trelissac-Marsiglia (Coppa di Francia) – Sportitalia.

14:30 Calvina-Mantova (Serie D) – Eleven Sports.

14:30 Foggia-Fasano (Serie D) – Eleven Sports.

14:30 Palermo-Marsala (Serie D) – Eleven Sports.

15:00 Diretta Spal-Verona (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Arbitro: M Guida. SPAL e Verona si affrontano al Paolo Mazza in un match estremamente delicato per entrambe le compagini in campo. I ferraresi vengono dall’ottimo successo sul campo del Torino conquistato prima della pausa natalizia, grazie al quale hanno scavalcato il Genoa in classifica lasciando ai liguri l’ultimo posto. Gli scaligeri, dal canto loro, a quota 19 in graduatoria, tornano in campo dopo il rinvio del match con la Lazio impegnata nella finale di Supercoppa italiana il 22 dicembre scorso.

Diretta Spal Verona sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

15:00 Sanremese-Caronnese (Serie D) – Sportitalia.

15:01 Chelsea-Nottingham Forest (FA Cup) – Dazn.

16:00 Alaves-Betis (Liga) – Dazn.

17:01 Liverpool-Everton (FA Cup) – Dazn.

18:00 Diretta Genoa-Sassuolo (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Arbitro: M Irrati. Va in scena oggi alle 18 la sfida tra Genoa e Sassuolo, di fondamentale importanza soprattutto per i liguri, che stanno vivendo un pessimo momento di stagione. I rossoblù sono infatti reduci dalla scoppola subita a San Siro dall’Inter prima delle vacanze, 4-0, e si sono visti scivolare all’ultimo posto sorpassati dalla SPAL. Male anche il Sassuolo nella scorsa giornata di campionato, superato in casa sul filo di lana dal redivivo Napoli al termine di un match perso col risultato di 1-2.

Diretta Genoa Sassuolo sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

20:45 Diretta Roma-Torino (Serie A) – Dazn e Dazn1.

Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

Arbitro: M Di Bello. Roma e Torino si affrontano quest’oggi all’Olimpico per la 18a giornata di Serie A, penultima di andata. I giallorossi hanno giocato un’eccellente prima parte di torneo, occupano il quarto posto in classifica e prima delle vacanze hanno sbancato Firenze con una prestazione maiuscola. Voglia di riscatto invece sulla sponda granata, a causa dell’inaspettata sconfitta casalinga con la SPAL nel match del 21 dicembre terminato 1-2 e che ha inchiodato i piemontesi a 21 punti in classifica.

Diretta Roma Torino con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

20:55 Linas-Montlhery-Psg (Coppa di Francia) – Sportitalia.

21:00 Celta-Osasuna (Liga) – Dazn.

Tra le partite da vedere domani, giorno di Epifania, ci sono le altre della 18a giornata di Serie A, come Bologna-Fiorentina alle 12:30, Juventus-Cagliari e Milan-Sampdoria alle 15, Napoli-Inter alle 20:45. Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle dirette streaming delle partite. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.