Vedere Brescia Lazio Streaming Calcio Gratis. Brescia Lazio apre il programma della 18a giornata di Serie A. I lombardi vengono dall’ottimo pareggio di Parma, che ha consentito loro di salire a 14 punti in classifica portandosi a -1 dal quartultimo posto occupato da Lecce e Sampdoria. Torna in campo la Lazio, fresca vincitrice della Supercoppa italiana dopo il 3-1 rifilato alla Juventus e terza a -6 dal duo di testa e con la partita contro il Verona da recuperare, rinviata proprio per consentire il felice viaggio in Arabia Saudita.

Come vedere Brescia Lazio in diretta tv.

Potete vedere la partita di calcio Brescia Lazio in diretta tv con Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Inizio alle ore 12:30 di oggi domenica 5 gennaio 2020.

Dove vedere Brescia Lazio Streaming Gratis senza Rojadirecta.

Brescia Lazio in diretta streaming gratis per gli abbonati con l’app Sky Go anche con smartphone, tablet e pc, raggiungibile con app scaricabile anche con Apple iOS e Google Android, oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Le probabili formazioni di Brescia Lazio.

La partita non viene trasmessa in chiaro. Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di averein VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione ().

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Balotelli, Torregrossa. Allenatore Corini. Indisponibili: Dessena, Donnarumma, Ndoj. Squalificati: nessuno.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Cataldi, Parolo, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa, Immobile. Allenatore S Inzaghi. Indisponibili: Marusic, Lukaku J, Patric, Vavro. Squalificati: Lucas Leiva, Luis Alberto.

Altre cose da sapere su Brescia Lazio.

Il Brescia non trova il gol da quattro partite di Serie A contro la Lazio, è la striscia aperta senza reti più lunga per i lombardi contro una singola avversaria nella competizione. La Lazio ha vinto quattro delle ultime otto trasferte di Serie A contro il Brescia (3N, 1P) dopo non aver trovato il successo in nessuna delle precedenti 11 (2N, 9P).

Il Brescia ha raccolto sette punti nelle ultime quattro gare di campionato, tanti quanti quelli guadagnati nelle precedenti 13 di questa Serie A (2V, 1N, 10P). La Lazio ha vinto le ultime otto partite di campionato, solo una volta nella sua storia ha infilato nove successi di fila in Serie A: nel febbraio 1999.