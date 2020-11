Dove vedere le partite di calcio in tv Juventus-Cagliari, Crotone-Lazio, Spezia-Atalanta, Atletico Madrid-Barcellona e tutte le altre di oggi sabato 21 novembre 2020. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo di seguito con orario d’inizio, canale tv e tutte le informazioni per vedere le partite in live streaming e diretta tv.

13:30 Newcastle-Chelsea (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football

14:00 Brescia-Venezia (Serie B) – DAZN

14:00 Cittadella-Empoli (Serie B) – DAZN e DAZN1

14:00 Lecce-Reggiana (Serie B) – DAZN

14:00 Pordenone-Monza (Serie B) – DAZN

14:00 Spal-Pescara (Serie B) – DAZN

14:00 Levante-Elche (Liga) – DAZN.

15:00 Streaming Crotone-Lazio (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Dopo la pausa delle Nazionali torna la Serie A, con l’ottavo turno del campionato. A Crotone di scena la sfida tra la neopromossa allenata da Stroppa, fanalino di coda del torneo 2020/2021 fin qui, e la Lazio di Inzaghi, decisa ad avvicinarsi alle posizioni di testa.

Diretta Crotone Lazio con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

15:30 Bayern-Werder (Bundesliga) – Sky Sport Uno

16:00 Aston Villa-Brighton (Premier League) – Sky Sport Football

16:00 Stabaek-Molde (Eliteserien) – Eurosport Player

16:15 Villarreal-Real Madrid (Liga) – DAZN

17:00 Brest-St Etienne (Ligue 1) – DAZN.

18:00 Streaming Spezia-Atalanta (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Lo Spezia di Vincenzo Italiano ospita l’Atalanta di Gian Piero Gasperini nell’anticipo dell’8a giornata di Serie A. I liguri sono tredicesimi in classifica con 8 punti, gli stessi della Fiorentina, con un cammino di 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, i bergamaschi occupano la 6a posizione a quota 13, frutto di 4 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte, e sono appaiati alla Juventus.

Diretta Spezia Atalanta con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

18:00 Aalesunds-Valerenga (Eliteserien) – Eurosport Player

18:08 Orlando City-New York City (Mls) – DAZN

18:30 Tottenham-Manchester City (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football

18:30 Eintracht-Lipsia (Bundesliga) – Sky Sport Collection

18:30 Siviglia-Celta (Liga) – DAZN

20:30 Hertha-Borussia Dortmund (Bundesliga) – Sky Sport Football.

20:45 Streaming Juventus-Cagliari (Serie A) – DAZN e DAZN1.

Juventus e Cagliari si sfidano per l’ottava giornata di Serie A. La Juventus di Andrea Pirlo è attesa da un match che sulla carta le potrebbe consentire di fare un passo in classifica, ma il Cagliari di Eusevio Di Francesco proverà invece a fare uno sgambetto alla Vecchia Signora, in una trasferta proibitiva come quella di Torino.

Diretta Juventus Cagliari con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

20:45 Grosseto-Livorno (Serie C) – Eleven Sports

20:45 Perugia-Gubbio (Serie C) – Eleven Sports

20:45 Juve Stabia-Viterbese (Serie C) – Eleven Sports.

21:00 Streaming Atletico Madrid-Barcellona (Liga) – DAZN.

La 10a giornata della Liga spagnola propone il big match fra l’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone e il Barcellona di Ronald Koeman. I Colchoneros, che devono recuperare 2 gare, sono terzi in classifica con 17 punti e ancora imbattuti con 5 vittorie e 2 pareggi, i catalani invece si trovano all’8°posto a quota 11, con un cammino di 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, e hanno a loro volta due match da recuperare.

Diretta Atletico Madrid Barcellona con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

21:00 Manchester United-West Brom (Premier League) – Sky Sport Football

21:00 Columbus Crew-New York Red Bulls (MLS) – DAZN.

Tra le partite da vedere domani abbiamo il resto di partite della ottava giornata di Serie A: 12:30 Fiorentina-Benevento, alle 15:00 c’è Roma-Parma, Verona-Sassuolo, Sampdoria-Bologna e Inter-Torino, alle 18:00 Udinese-Genoa e alle 20:45 si gioca l’attesissimo Napoli-Milan. Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle dirette streaming delle partite. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.