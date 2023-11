Ultime Notizie » Atalanta Sporting » DIRETTA Calcio: Atalanta-Sporting Streaming, Servette-Roma Gratis, dove vedere partite Oggi in TV. Domani Monza-Juventus

Dove vedere le partite di calcio Atalanta-Sporting (Europa League), Servette-Roma (Europa League), Fiorentina-Genk (Conference League) e tutte le altre di oggi giovedì 30 novembre 2023 in diretta tv e video streaming con orario d’inizio e canale. Vi spieghiamo poi il discorso Rojadirecta, Video YouTube, Facebook Live-Streaming e Periscope. Ecco il programma odierno:

14:30 Italia-Belgio (Amichevole Femminile Under 23) – Figc:it

16:00 Abha-Al Ahli (Saudi League) – Sportitalia

18:00 Padova-Lumezzane (Coppa Italia Serie C) – Sky Sport (Canale 256)

18:45 Zona Europa – Dazn

18:45 Diretta Gol Europa – Sky Sport (Canale 251)

18:45 Diretta Atalanta-Sporting (Europa League) – Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport (Canale 252)

Gasperini recupera Kolasinac, mentre è ancora assente Toloi. In attacco Lookman con Scamacca per centrare il pass qualificazione. Niente da fare per De Katelaere, fermato da un problema all’addominale obliquo. Non convocato Zappacosta. Pericolo numero uno per la difesa bergamasca sarà Gyokeres che al Gewiss Stadium partirà dal 1′ con Paulinho e Gonçalves. Out per infortunio Fresneda, Bragança.

Diretta Atalanta-Sporting sui canali digitali di Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport (Canale 252). La partita non viene trasmessa in chiaro sulla Rai e quindi nememno in streaming gratis online con RaiPlay. Video streaming su Dazn e SkyGo, tra i servizi riservati agli iscritti e raggiungibili con app scaricabile con pc, tablet e smartphone, anche per Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

18:45 Aek-Brighton (Europa League) – Dazn, Sky Sport Calcio e Sky Sport (Canale 253)

18:45 Backa Topola-West Ham (Europa League) – Dazn e Sky Sport (Canale 254)

18:45 Friburgo-Olympiacos (Europa League) – Dazn

18:45 Maccabi Haifa-Rennes (Europa League) – Dazn

18:45 Sturm Graz-Rakow (Europa League) – Dazn

18:45 Sparta Praga-Betis (Europa League) – Dazn

18:45 Besiktas-Bruges (Conference League) – Dazn

19:00 Al Ittihad-Al Khaleej (Saudi League) – Solocalcio

21:00 Zona Europa – Dazn

21:00 Diretta Gol Europa – Sky Sport (Canale 251)

21:00 Diretta Servette-Roma (Europa League) – Tv8, Dazn, Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252)

Weiler rinnova la propria fiducia a Guillemenot e Bedia, ma dalla panchina scalpita Antunes. Diversi dubbi di formazione per Mou, con Mancini in dubbio dopo il dolore muscolare avvertito contro l’Udinese. Bove prende il posto di Pellegrini a centrocampo, Belotti verso la panchina con Dybala dal 1′ al fianco di Lukaku.

Diretta Servette-Roma sui canali digitali di Tv8 (in chiaro), Dazn, Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252). Video streaming su Tv8, Dazn e SkyGo, tra i servizi riservati agli iscritti e raggiungibili con app scaricabile con pc, tablet e smartphone, anche per Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Diretta Fiorentina-Genk (Conference League) – Dazn, Sky Sport 4K e Sky Sport (Canale 21:00(Conference League) – Dazn, Sky Sport 4K e Sky Sport (Canale 253) 253)

La Fiorentina, reduce da una serie di sconfitte in campionato, si prepara a giocare contro il Genk nella Conference League. La squadra di Vincenzo Italiano è attualmente in testa al gruppo, ma ha bisogno di una vittoria per garantirsi il passaggio al turno successivo. L’allenatore ha sottolineato l’importanza della partita e ha invitato i suoi giocatori ad essere concentrati e a essere più efficaci sotto porta.

Diretta Fiorentina-Genk sui canali digitali di Dazn, Sky Sport 4K e Sky Sport (Canale 253). Video streaming con le app di Dazn e SkyGo, tra i servizi riservati agli iscritti e raggiungibili con app scaricabile con pc, tablet e smartphone, anche per Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

21:00 Liverpool-Lask (Europa League) – Dazn, Sky Sport Calcio e Sky Sport (Canale 254)

21:00 Marsiglia-Ajax (Europa League) – Dazn e Sky Sport (Canale 255)

21:00 Hacken-Bayer Leverkusen (Europa League) – Dazn

21:00 Molde-Qarabag (Europa League) – Dazn

21:00 Villarreal-Panathinaikos (Europa League) – Dazn

21:00 Sheriff-Slavia Praga (Europa League) – Dazn

21:00 Tolosa-Union Sg (Europa League) – Dazn

21:00 Rangers-Aris Limassol (Europa League) – Dazn

Tra le partite da vedere domani c’è l’anticipo della 14a giornata di Serie A Monza-Juventus alle ore 20:45. Ulteriori info sulle partite in diretta streaming nelle prossime ore. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.