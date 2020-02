Numero decessi per Coronavirus maggiori di quelli della SARS.

Il numero di decessi per il nuovo coronavirus è aumentato a oltre 800 persone in tutto il mondo. Ha inoltre già superato il numero di decessi provocati dall’epidemia di SARS di quasi due decenni fa, quando 774 pazienti morirono e oltre 8.000 si ammalarono in circa venti paesi.

Nelle ultime 24 ore, Hubei, la provincia in cui ha avuto origine l’epidemia, ha riportato 2.147 nuovi casi e 81 morti. Con questa cifra, il numero di infetti nella Cina continentale raggiunge i 37.198 e 811 decessi, a cui una vittima si unisce a Hong Kong e un’altra nelle Filippine.

Nel frattempo, il numero di persone infette in altri paesi continua ad aumentare.

Questo sabato, cinque cittadini britannici, quattro adulti e un bambino, sono stati diagnosticati con l’infezione da coronavirus 2019-nCoV quando hanno visitato una stazione sciistica in Contamines-Montjoie, nella Francia orientale.

D’altra parte, il Ministero della Salute del Giappone ha confermato tre nuovi casi di coronavirus tra le persone a bordo della nave da crociera Dimond Princess, messa in quarantena nel porto di Yokohama. In questo modo, il numero totale di casi sulla barca aumenta a 64.

Risposta della comunità scientifica

L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) sta organizzando un forum globale di ricerca e innovazione per mobilitare azioni internazionali in risposta al nuovo coronavirus. “Sfruttare il potere della scienza è essenziale per controllare questo focolaio”, ha dichiarato il direttore generale dell’OMS, il dott. Tedros Adhanom Ghebreyesus.

L’incontro si terrà l’11 e 12 febbraio a Ginevra (Svizzera). Gli esperti si baseranno su ricerche precedenti sulla SARS e sul coronavirus MERS, al fine di accelerare le informazioni scientifiche e identificare i prodotti medici più necessari per ridurre l’impatto dell’epidemia.