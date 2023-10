Ultime Notizie » Biglietti Juventus Inter » Derby d’Italia Juventus-Inter: prezzi e dove acquistare i biglietti

Il Derby d’Italia tra Juventus e Inter è la partita di calcio più importante in Italia. E’ la sfida tra le due squadre con più tifosi e quella che, per conseguenza, tra le due tifoserie che assolutamente non si amano, per cosi dirla. Ogni Derby d’Italia, che si giochi a Torino o che si giochi a San Siro, è un sold out assicurato. Per questa ragione i tifosi vogliono sapere al più presto quando escono i biglietti di entrata e dove comprarli, oltre al fatto di sapere quanto costano! In questo articolo saranno fornite tutte le informazioni sui prezzi dei biglietti e su come e dove acquistarli.

Quando si gioca Juventus-Inter

Il prossimo derby d’Italia sarà un Juventus-inter che si gioca per la tredicesima giornata di Serie A: si giocherà domenica 26 novembre 2023 all’Allianz Stadium di Torino con calcio d’inizio previsto per le ore 20:45 italiane. Nella passata stagione le due squadre si sono incontrate quattro volte, due volte in campionato con la Juventus che ha vinto entrambe le partite, e due volte in Coppa Italia, con l’Inter che ha raggiunto la finale.

Quando poter comprare i biglietti di Juve-Inter

Attraverso il sito ufficiale della Juventus, possiamo vedere che i biglietti per la partita Juventus-Inter saranno messi in vendita in diverse fasi:

Inizieranno con una vendita esclusiva per i membri del club J1897 (dalle ore 10:30 del 12/09/2023).

(dalle ore 10:30 del 12/09/2023). Seguita da una vendita esclusiva per i membri di J1897 e Black & White (dalle ore 13:00 del 26/09/2023).

e (dalle ore 13:00 del 26/09/2023). Successivamente, i posti extra saranno disponibili per gli abbonati PVP FULL tramite un portale dedicato (dal 06/10/2023 alle ore 10:00 fino al 12/10/2023 ore 9:59).

tramite un portale dedicato (dal 06/10/2023 alle ore 10:00 fino al 12/10/2023 ore 9:59). I possessori della Juventus Card potranno acquistare i biglietti a partire da una data successiva (dal 12/10/2023 alle ore 10:00).

potranno acquistare i biglietti a partire da una data successiva (dal 12/10/2023 alle ore 10:00). Infine, i biglietti saranno disponibili per la vendita libera a partire dal 26/10/2023 alle ore 10:00.

Quanto costano i biglietti di Juventus-Inter e dove comprarli

In questa pagina del sito ufficiale della Juventus sono esposti i prezzi dei biglietti del Derby d’Italia del 26 novembre 2023. Da questa stessa pagina si può accedere all’acquisto dei biglietti online. È necessario selezionare il posto e la quantità di biglietti desiderati, procedere al pagamento e assicurarsi un posto all’interno dello Stadium per l’importante sfida.