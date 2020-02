Il leggendario pilota Ryan Newman è stato ricoverato in ospedale lunedì notte dopo aver subito un forte incidente all’ultimo giro di Daytona 500, la gara di inizio della stagione NASCAR e una delle più importanti delle Stock Car negli Stati Uniti, tenutosi nello stato della Florida.

Ryan Newman (del team Roush Fenway Racing) si stava avvicinando al traguardo per primo quando è stato toccato nella parte posteriore da Ryan Blaney. La sua auto ha colpito il muro, si è girata ed è stata colpita da un’altra auto, volando in aria prima di scivolare giù per la pista a faccia in giù e scoppiare in fiamme.

Le condizioni di salute di Ryan Newman.

Le squadre mediche hanno rimosso il pilota dai resti distrutti della macchina prima di trasferirlo in un ospedale vicino. La NASCAR ha affermato che Newman è “in gravi condizioni”, sebbene i medici affermino che “le sue ferite non sono pericolose per la sua vita”.

Denny Hamlin ha vinto la gara per soli 0,01 secondi in una delle finali più drammatiche della storia dell’iconica gara, vincendo il suo secondo Daytona 500 consecutivo e il suo terzo titolo assoluto in quella competizione.