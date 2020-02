Far innervosire Zlatan Ibrahimovic non è una buona idea. Potete chiederlo all’ex giocatore olandese Rafael Van der Vaart, che, quando si ritirò, nel novembre 2018, raccontò un curioso aneddoto al giornale inglese “FourFourTwo” con lo svedese quando le cose non stavano andando bene nell’Ajax, quando i due calciatori hanno coinciso temporalmente.

“Sì, mi ha minacciato di spezzarmi le gambe, ma Ibrahimovic lo diceva a tutto il mondo. Sì, è vero che le cose non stavano andando bene in quel momento, ma preferisco stare in una squadra con persone oneste, come lui, anche se a volte ci sono discussioni. Non c’è stato un brutto momento specifico, semplicemente non andavamo d’accordo in generale”.

Quando si ritirò, Van der Vaart stava giocando all’Esbjerg in Danimarca: “Mi sono divertito molto lì, ma è stato difficile andare da qualche parte senza essere una novità. A Londra è stato meno evidente e la Danimarca è ancora più tranquilla ma è bello quando la gente viene da te per chiacchierare un po’. Non me ne lamento. Se non vuoi questo stile di vita, continua ad essere un calciatore dilettante”.