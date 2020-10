E' morto Sean Connery, indimenticabile Agente 007 James Bond

LUTTO NEL CINEMA – Il famoso attore scozzese Sean Connery, meglio conosciuto per aver interpretato James Bond, è morto all’età di 90 anni. I suoi parenti hanno confermato la notizia questo sabato. Durante la sua lunga carriera artistica è stato ampiamente considerato il miglior attore che ha interpretato l’agente 007 nella serie cinematografica. Inoltre, ha partecipato ad altri film come “Indiana Jones e l’ultima crociata”, “Caccia all’ottobre rosso” e “The Rock”, tra gli altri grandi successi. Ha ottenuto innumerevoli premi e riconoscimenti durante la sua decennale carriera cinematografica, tra cui un Oscar, due Bafta Awards e tre Golden Globe.

Sebbene la causa della sua morte non sia stata specificata, i media locali hanno riferito che la star del cinema stava attraversando un periodo di cattive condizioni di salute. La sua famiglia ha detto alla rete britannica BBC che Connery è morto alle Bahamas di notte mentre dormiva. Dopo la diffusione della notizia, molteplici personalità si sono espresse per salutare il famoso attore.

L’ex primo ministro scozzese Alex Salmond ha pianto la morte di Sean Connery, descrivendolo come “il miglior scozzese del mondo, l’ultima delle vere star di Hollywood, l’ultimo Bond”.

Passione per il bodybuilding

Connery è cresciuto vicino alla povertà nei sobborghi di Edimburgo e ha lavorato come lucidatore di barattoli, lattaio e bagnino prima che la sua passione per il bodybuilding lo aiutasse a costruire una carriera di attore.

Un folletto prima del successo mondiale

Ha partecipato a piccoli ruoli in compagnie teatrali prima di laurearsi in cinema e televisione.

È stato il suo ruolo di folletto in un film Disney del 1959, “Darby O’Gill and the Little People” (Darby O’Gill e il Re dei Folletti), che lo ha aiutato ad ottenere il ruolo di James Bond per ottenere fama mondiale. Aveva 59 anni quando la rivista People lo dichiarò “l’uomo più sexy del mondo” nel 1989.

Mogli e figli di Sean Connery

Ha sposato l’attrice Diane Cilento nel 1962. Prima di divorziare 11 anni dopo, hanno avuto un figlio, Jason, che è diventato anche lui un attore. Poi, nel 1975, ha sposato l’artista francese Micheline Roquebrune.

Scotland Forever

L’interprete era anche un fervente sostenitore dell’indipendenza scozzese e aveva la frase “Scotland Forever” tatuata su un braccio. Connery è stato nominato cavaliere dalla regina Elisabetta nel 2000 ed è stato molto apprezzato in Scozia e nel Regno Unito.