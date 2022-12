Ultime Notizie » A che ora gioca il Napoli » Crystal Palace-Napoli Streaming Gratis, dove vedere Amichevole Live TV

Crystal Palace-Napoli streaming e diretta tv con le due formazioni pronte a scendere sul campo del Regnum Carya di Antalya, in Turchia, alle ore 16 italiane di oggi domenica 11 dicembre 2022.

Dopo l’amichevole contro l’Antalyaspor e vinta con il risultato di 3-2, il ritiro del Napoli in Turchia prosegue con la seconda partita di preparazione per ripresa della stagione (il 4 gennaio, nella sfida di San Siro contro l’Inter). L’avversario degli azzurri di oggi è il Crystal Palace. Andiamo a scoprire dove vedere Crystal Palace-Napoli streaming e diretta tv.

Crystal Palace-Napoli, probabili formazioni

Crystal Palace (4-3-3): Butland; Ward, Tomkins, Guehi, Mitchell; Schlupp, Eze, Doucoure; Mateta, Edouard, Zaha. Allenatore Patrick Vieira.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia; Simeone. Allenatore Luciano Spalletti.

La partita di calcio Crystal Palace-Napoli in diretta tv con DAZN (inclusa in abbonamento) e in pay per view con Sky, con collegamenti pre-partita per scoprire le ultime notizie dagli spogliatoi.

La telecronaca del match su DAZN è affidata a Alberto Santi.

Crystal Palace-Napoli streaming gratis per gli abbonati con DAZN, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook. Non sarà disponibile in streaming tramite Sky Go come accade per tutti gli altri canali del pacchetto calcio in quanto sull’app non sono visibili gli eventi in Pay per View. A pagamento per tutti con NOW. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Alternative per vedere Crystal Palace-Napoli online non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming non è una opzione valida in Italia.

I siti online, che si trovano tra i risultati che restituisce Google o Yahoo! nel cercare la frase “Crystal Palace-Napoli Rojadirecta“, e che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.

Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN.