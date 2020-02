Il calciatore portoghese e attaccante della Juventus CR7 Cristiano Ronaldo, che ha compiuto 35 anni ieri, ha annunciato fino a quanti anni ha intenzione di giocare a calcio.

“Molto dipenderà da ciò che sento, dalla mia motivazione, perché fisicamente non sarà mai un problema. Mi sto trattando bene e penso di poter giocare in sicurezza fino ai 40 anni”, ha spiegato l’attaccante della Juventus, che ha spiegato che il fattore più importante È quello psicologico.

Ronaldo ha ammesso che “tutto ha un inizio e una fine”. “Logicamente non durerò una vita, ma mi sento ancora forte per continuare a vincere cose importanti”, ha concluso la stella portoghese.

Dopo una lunga carriera sportiva, in cui ha giocato in grandi squadre come il Manchester United o il Real Madrid, Ronaldo ha vinto cinque Champions League, oltre a campionati di lega nel Regno Unito, in Spagna e in Italia. Ha anche conseguito un campionato europeo con il Portogallo. A livello individuale, ha cinque palloni d’oro (nella quale compare ininterrottamente nella classifica dal 2004 …) e quattro stivali d’oro, tra gli altri premi che compongono i suoi numerosi vincitori di medaglie.