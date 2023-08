Ultime Notizie » CR7 Cristiano Ronaldo » Cristiano Ronaldo si fa il Segno della Croce in uno stadio pieno di Musulmani

Ronaldo si è fatto il segno della croce dopo aver realizzato un calcio di rigore nella Champions League Araba e prima di fare il suo famosissimo “Siuuu”. Questo gesto potrebbe creare non pochi problemi a CR7 in Arabia Saudita visto che il fanatismo degli arabi contro il cristianesimo è anche fin troppo noto.

🚨| ÚLTIMA HORA: Cristiano Ronaldo anota gol y se hace la señal de la cruz ante miles de espectadores musulmanes en Arabia Saudita, un país que odia el cristianismo y persigue a los cristianos. 😮 pic.twitter.com/booRC8Bica — Guardianes De La Libertad (@Rey_Guardian) August 9, 2023

Magari lo ha avrà fatto per celebrare il 10° annversario del suo primo “Siuuuu”: ma come è nata e cosa ha prodotto l’iconica celebrazione di Cristiano Ronaldo?

I suoi grandi gol su punizione, i suoi colpi di testa spettacolari e una personalità insolita sono alcuni degli aspetti per i quali Cristiano Ronaldo ha attirato l’attenzione nella sua grande carriera di calciatore. Ma, sicuramente, se si scegliesse il più caratteristico dei crack portoghesi, senza dubbio molti sceglierebbero il mitico SIUUU con cui festeggia ogni volta che realizza un gol. Una festa che, a questo punto, ha già superato le barriere del calcio e che compie 10 anni.

Com’è nata l’iconica celebrazione di Cristiano Ronaldo?

Il 7 agosto 2013, il Real Madrid ha sconfitto il Chelsea 3-1 in una partita di pre-stagione negli Stati Uniti. Durante la partita, Cristiano Ronaldo ha segnato un gol spettacolare e ha eseguito la sua famosa esultanza, gridando SIUUU al vento. Questa esultanza è diventata un segno distintivo nella carriera di CR7 e ha suscitato molta curiosità e interesse da parte dei tifosi e dei media. Secondo Ronaldo, l’esultanza rappresenta un modo per esprimere gioia e soddisfazione per le sue imprese sul campo.

Il rito e il grido di Ronaldo fanno già parte della cultura calcistica

Cristiano Ronaldo ha segnato ulteriori 480 gol nelle varie squadre in cui ha giocato dopo il suo famoso gol. Nella partita di Coppa Araba, Cristiano ha segnato l’unico gol (il suo 143esimo calgio di rigore) che ha portato la sua squadra alla finale. La sua celebrazione è diventata iconica e altri giocatori hanno iniziato a imitarla. Durante i Mondiali del 2022 in Qatar, Cristiano ha provato fastidio quando un altro giocatore ha eseguito la sua celebrazione dopo aver segnato contro di lui. Questo momento è stato ripreso dalle telecamere di tutto il mondo.

Il rito dopo il gol di Cristiano Ronaldo fanno già parte della cultura calcistica. Si vede anche nei campi di calcio di quartiere. Ma anche celebrità e noti streamer hanno fatto parte della loro strategia per interagire con i propri follower.