Cristiano Ronaldo lascia un allenamento e alimenta voci sulla sua partenza dalla Juventus

Il calciatore portoghese della Juventus Cristiano Ronaldo non ha potuto terminare l’allenamento con la sua squadra oggì e si è dovuto ritirare improvvisamente dal campo a causa di un disagio. Il giornalista italiano Romeo Agresti ha pubblicato sul suo account Twitter le immagini del momento in cui CR7 lascia gli allenamenti accompagnato da un membro dello staff medico.

Colpo al braccio destro per #CR7, che chiude l’allenamento in anticipo 🇵🇹7️⃣ pic.twitter.com/LTUHstjH2x — Romeo Agresti (@romeoagresti) August 25, 2021

Secondo Agresti, il calciatore ha subito un colpo al braccio destro.

Speculazioni sulla partenza di CR7

Al momento la Juventus non ha rilasciato alcuna dichiarazione sull’entità dell’infortunio dell’attaccante. Cristiano Ronaldo non è stato titolare nella prima partita della sua squadra in Serie A in questa stagione, giocata la scorsa settimana contro l’Udinese (2-2), che ha alimentato voci secondo cui potrebbe lasciare il club bianconero prima della chiusura del mercato, il 31 agosto.

Secondo la stampa a causa dell’ingente stipendio di CR7, la Juventus è decisa a venderlo se riceve un’offerta di almeno 30 milioni di euro (circa 35 milioni di dollari), e si ipotizza che il Manchester City inglese possa essere la nuova destinazione del Portoghese che in questo momento ha 36 anni.