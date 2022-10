Dove vedere Cremonese-Napoli Streaming Gratis. Si gioca allo stadio ‘Giovanni Zini’ di Cremona per la 9a giornata di Serie A 2022/23 con fischio d’inizio alle 18 italiane. La neopromossa Cremonese del tecnico Massimiliano Alvini cercherà di fermare la cavalcata del Napoli dell’allenatore Spalletti che si sta godendo questo magico momento: al vertice in A con 20 punti e nel proprio girone di Champions. Di seguito le informazioni per vedere Cremonese-Napoli streaming gratis e video live tv.

David Okereke della Cremonese ha segnato il primo gol della sua squadra in sei delle ultime sette partite in cui lui è riuscito a segnare, mentre Khvicha Kvaratskhelia del Napoli ha segnato quattro dei suoi ultimi sei gol tra club e Nazionale tra il 60° ed il 75° minuto di gioco.

⚽ Cremonese-Napoli Streaming Live: ultime notizie formazioni

Alvini dovrebbe rilanciare Dessers con Okereke e Zanimacchia sulla trequarti. Castagnetti ed Escalante insidiano Meitè e Pickel in mediana. Osimhen ancora fuori dai convocati. Zielinski e Kvara sono pienamente recuperati. Ballottaggio Raspadori-Simeone.

⚽ Le probabili formazioni di Cremonese-Napoli

CREMONESE (4-2-3-1): Radu; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Valeri; Castagnetti, Ascacibar; Zanimacchia, Meité, Buonaiuto; Dessers. Allenatore: Massimiliano Alvini. A disposizione: Carnesecchi, Saro, Aiwu, Vasquez, Ndiaye, Pickel, Baez, Acella, Milanese, Escalante, Quagliata, Ciofani, Felix, Tsadyout, Okereke. Indisponibili: Chiriches, Hendry, Ghiglione. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera; Elmas, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori; Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti. A disposizione: Sirigu, Marfella, Juan Jesus, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Zedadka, Demme, Anguissa, Lozano, Zerbin, Gaetano, Ndombele, Simeone. Indisponibili: Osimhen. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Abisso di Palermo. Assistenti: Di Meo e Mondini. IV uomo: Sacchi. Var: Di Bello. Avar: Paganessi.

Khvicha Kvaratskhelia ha segnato 5 reti in questo campionato: l’unico giocatore che ha fatto meglio alla sua stagione d’esordio con il Napoli nel corso delle prime 10 giornate in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) è stato Edinson Cavani, nel 2010/11 (otto).i contro la Juventus in tutte le competizioni, nessun altro giocatore ha realizzato più gol contro i bianconeri nel periodo (quattro anche Giovanni Simeone e Ruslan Malinovskyi).

⚽ Dove vedere Cremonese-Napoli in TV

Cremonese-Napoli diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. Gli abbonati a Sky e DAZN potranno seguire Cremonese-Napoli anche attivando ZONA DAZN: la gara sarà visibile sul canale numero 214 di Sky. La telecronaca DAZN di Cremonese-Napoli è affidata a Edoardo Testoni, con commento tecnico di Marco Parolo.

Nell’ultima giornata contro il Lecce, Daniel Ciofani (37 anni e 63 giorni) è diventato il marcatore più anziano nella storia della Cremonese in Serie A; solo una volta nella sua carriera nel massimo campionato l’attaccante dei grigiorossi è andato a segno in due presenze consecutive, nell’aprile 2019 contro Parma e Fiorentina.

⚽ Cremonese-Napoli Streaming Gratis senza Rojadirecta



Cremonese-Napoli streaming gratis per gli abbonati con DAZN, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Da una parte il Napoli è la squadra che ha tentato più volte la conclusione nelle prime otto giornate di questo campionato (150), dall’altra nessuna formazione ha subito più tiri della Cremonese (138, come lo Spezia).

⚽ Alternative per guardare Cremonese-Napoli streaming online

Alternative per vedere Cremonese-Napoli non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online, che si trovano tra i risultati che restituisce Google o Yahoo! nel cercare la frase “Cremonese-Napoli Rojadirecta“, e che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.