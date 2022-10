Ultime Notizie » Algeria » Alieni in Algeria? Mistero in antiche opere d’arte rupestre di Tassili N’Ajjer?

Gli esseri umani sembrano volare o levitare in alcune delle antiche opere d’arte rupestre di Tassili N’Ajjer, Algeria; datato intorno al 9500 a.C.

Un paesaggio quasi lunare, Tassili n’Ajjer, nel Sahara algerino. È una regione remota con una meritata reputazione di mistero, in particolare per quanto riguarda parte dell’estesa arte preistorica trovata nei rifugi rocciosi naturali sparsi intorno alle sue scogliere di roccia rosso-arancione.

Giorgio Samorini, etnobotanico e ricercatore indipendente italiano che studia piante e funghi psicoattivi, che ha visitato la zona nel 1988: “Quando ho visto per la prima volta i dipinti, ho sentito che la mia vita era entrata in una nuova fase. Non sono mai stato lo stesso”.

Gli archeologi hanno documentato circa 15.000 disegni e incisioni nella regione del Tassili n’Ajjer, che è designata dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità ed è una delle più importanti collezioni di arte rupestre al mondo. Nel corso dei millenni, artisti preistorici hanno dipinto o scolpito un serraglio di animali, selvatici e domestici, nonché piante e persone coinvolte nella caccia e in altre attività quotidiane. Ma ci sono anche raffigurazioni di qualcosa di molto più strano: le ‘Teste rotonde’, figure umanoidi con teste enormi che sembrano volare. Datate dal 9500 al 7000 aC, le immagini di persone in levitazione, così come le figure di ‘sciamani’ mascherati con grandi funghi che spuntano dai loro corpi, potrebbero essere, secondo Samorini, le prime raffigurazioni dell’uso rituale di funghi psicotropi produttori di psilocibina.

L’arte sulle pareti della grotta del Tassili n’Ajjer, osserva, è stata creata durante un periodo in cui il Sahara era una savana temperata. “Sappiamo che varie specie di Psilocybe crescevano in quest’area in questo momento”, afferma Samorini. “Immaginare che le persone che hanno creato queste opere d’arte non ne fossero a conoscenza non è realistico. Vivevano nomadicamente, con probabile conoscenza enciclopedica della flora e della fauna della zona per poter sopravvivere”.

Nel 1956, incuriosito da precedenti storie aneddotiche sui dipinti, l’etnografo francese Henri Lhote lanciò una spedizione a Tassili. Quando vide i dipinti – un’immagine alta circa 6 metri – li chiamò jabbaren, tuareg per ‘i giganti’. Lhote pensava che i dipinti potessero essere raffigurazioni di extraterrestri, ma non ha mai collegato l’arte ai funghi psichedelici.

Altri studiosi di arte preistorica del Tassili hanno una visione più fondata. L’archeologa dell’Università di Bristol Jitka Soukopova (autrice delle foto presenti in questo articolo) è specializzata nell’era della pittura rupestre di Round Heads ma non è coinvolta nella ricerca di Samorini, né nello studio degli psichedelici in generale. Ha rifiutato di discutere la teoria aliena di Lhote e osserva che le immagini di ciò che Samorini ha interpretato come funghi psicotropi potrebbero essere quasi qualsiasi cosa. ‘Non c’è modo di dimostrare che ha torto o ragione’, dice Soukopova.

“Queste persone erano più simili a noi che diverse. I loro dipinti sono interpretazioni artistiche del loro ambiente naturale”, dice degli artisti del Tassili:

“Sappiamo che questi umani avevano accesso a farmaci psicotropi, quindi probabilmente li hanno sperimentati proprio come noi. Sono convinta che le persone preistoriche usassero allucinogeni naturali, ma ci sono pochissime prove per dimostrarlo”.

Il mistero delle grotte del Tassili continua…

I funghi raffigurati nelle grotte del Tassili potrebbero essere Psilocybe mairei Singer, una specie comune nella regione, secondo un documento del 2012 in Acta Botánica Mexicana del defunto esperto di funghi psicotropi Gastón Guzmán, che ha confrontato le raffigurazioni di funghi preistorici in Messico, Spagna e Algeria. Poiché le immagini di Tassili sono alterate – e c’è un numero enorme di funghi che si assomigliano – anche Samorini afferma che non è possibile identificare la specie esatta, in particolare perché le prove fisiche di funghi psicotropi, come residui o persino tracce di DNA, non sono mai state trovato nelle grotte.

Le raffigurazioni di funghi nell’arte rupestre non sono esclusive di Tassili n’Ajjer. Le immagini sono state trovate in grotte dalla Tanzania alla Siberia, dove le figure sfoggiano grandi funghi come cappelli, afferma l’etnomicologo Brian Akers. Akers ha scritto molto sui funghi psicotropi nel corso della storia umana, anche come coautore di un articolo del 2011, pubblicato su Economic Botany, sulla grotta spagnola di Selva Pascuala, dove artisti dipingevano funghi, tori e altri animali. Vede il dibattito in corso nel suo campo su ciò che l’arte preistorica dei funghi rappresenta in una luce filosofica.

“Un determinato teorico della poltrona può semplicemente confutare qualsiasi connessione tra arte rupestre e funghi psichedelici”, afferma Akers. “Puoi guidare un cavallo verso pittogrammi fungini, ma non puoi farglielo vedere. Allo stesso modo, come possiamo essere sicuri che il toro sia davvero un toro? Forse in un certo senso essenziale, è davvero una figura enigmatica su cui proiettiamo inconsapevolmente una nozione culturalmente arbitraria di ‘toro’, come vedere le forme nelle nuvole. Forse tutto è solo un costrutto sociale”.

Akers aggiunge: “I funghi descritti da Samorini mi sembrano funghi. Sappiamo che la maggior parte delle altre piante e animali nell’arte rupestre di cacciatori-raccoglitori veniva cacciata e/o consumata dalla cultura in questione, quindi possiamo presumere che lo fossero anche i funghi. Certo, queste raffigurazioni in Algeria sono più astratte, meno realisticamente rappresentate di quelle in Spagna, secondo me, ma perché non consentire la possibilità che siano funghi?”.

Akers osserva che, poiché molti altri aspetti dell’arte rupestre sono interpretati come documenti storici, dai tipi di flora e fauna alle tecniche di caccia, i funghi probabilmente avevano anche un significato per le persone preistoriche di tutto il mondo che li includevano nella loro arte.

“Queste sono probabilmente culture in cui il ruolo degli effetti psichedelici dei funghi è profondamente integrato, proprio al centro della cultura”.

Samorini è d’accordo, aggiungendo: “I funghi sono un alimento a basso contenuto calorico e molte specie sono altamente velenose, persino mortali, quindi è improbabile che i pittori li abbiano glorificati sulle pareti delle caverne a meno che non avessero un altro scopo più rituale”.

La teoria dei funghi psichedelici di Samorini non ha guadagnato molta popolarità tra i ricercatori, ma lui è imperterrito. Nei decenni trascorsi da quando la sua Land Rover ha attraversato per la prima volta il deserto algerino [fonte], ha ampliato la sua missione, raccogliendo prove di una serie di farmaci che alterano la mente potrebbero aver usato gli antichi umani.