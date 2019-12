Buone Feste 2019, Doodle Google e Messaggi di Auguri.

Sono arrivati i doodle di Google per le festività natalizie. Gli auguri da parte di Google sono iniziati oggi con una GIF animata dove si vedono le candeline luminose nella parte centrale del logotipo:

Il secondo doodle natalizio invece, che apparirà per la vigilia di Natale, il 24 dicembre, ha la parte centrale animata da una sfera di cristallo che si capovolge mostrando differenti situazioni.

Tra queste, quella classica della neve con l’albero di Natale:

Frasi con messaggi di Auguri di Natale.

Oltre alle classiche “Buone Feste” o in inglese di “Merry Christmas” (Buon Natale), facendo clic sul doodle di Google vengono visualizzate diverse immagini e video con frasi per inviare messaggi di auguri per le festività natalizie che possono essere inviate a familiari e amici in questi giorni di festa e allegria.

Il Natale è un momento per valorizzare la pace e la generosità.

Il motore di ricerca mostra tutti i tipi di auguri, in modo che nessuno dimentichi di augurare ai propri cari un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo.

Quando arriva il Natale lo spirito si fonde con i colori dell’amore e della speranza.

L’inverno è iniziato domenica 22 dicembre e durerà 88 giorni e 23 giorni, per concludersi il 20 marzo 2020 con l’arrivo della primavera. Il giorno del solstizio d’inverno corrisponde alle meno ore di luce dell’anno.