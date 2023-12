Ultime Notizie » Canone in Bolletta » Come non pagare il Canone Rai entro il 31 gennaio

Il 31 gennaio è una data importante per il pagamento del Canone TV. Chi non può pagare tramite addebito in bolletta deve utilizzare il Modello F24. Gli esentati devono inviare una richiesta all’Agenzia delle Entrate comunicando l’assenza di apparecchi televisivi nella residenza principale o l’età di almeno 75 anni entro il 31 gennaio.

Chi può chiedere l’esenzione del Canone TV

Il Canone TV, addebitato sulla bolletta elettrica, non deve essere pagato se non c’è una TV nella casa in cui si vive o se si compiono 75 anni nel corso dell’anno con un reddito annuo inferiore a 8.000 euro, senza altri conviventi con reddito proprio. L’esenzione dal pagamento del canone televisivo, quindi, si applica a coloro che dichiarano di non possedere alcun televisore in casa e non avere dispositivi nelle abitazioni con un’utenza elettrica a loro nome. Altre categorie che beneficiano di questa agevolazione includono gli anziani con un reddito basso, i militari delle Forze Armate Italiane, i membri delle Forze NATO di cittadinanza straniera, gli agenti diplomatici e consolari, e i rivenditori e negozi che riparano televisori.

Quanto dura l’esenzione dal Canone TV

L’esenzione dal canone TV dura un anno se la richiesta viene inviata entro il 31 gennaio, coprendo tutto l’anno entrante. Per gli over 75, la scadenza è legata al raggiungimento dei 75 anni entro il 31 gennaio e l’agevolazione inizia solo dal secondo semestre se il compleanno cade tra il 1° febbraio e il 31 luglio 2023. Gli over 75 possono continuare a beneficiare dell’agevolazione negli anni successivi se il reddito rimane entro gli 8.000 euro.

Dove scaricare i moduli per fare la richiesta all’Agenzia delle Entrare

E’ sufficiente collegarsi al portale ufficiale dell’Agenzia: qui.