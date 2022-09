Ultime Notizie » Rihanna » Rihanna al Super Bowl 2023

Qualche istante dopo che TMZ ha riferito che Rihanna era in trattative con la National Football League per esibirsi nell’intervallo del Super Bowl 2023, la cantante sembra confermare che sarà lei a esibirsi. Almeno questo è ciò che prendiamo dall’immagine che hai condiviso su Instagram e Twitter con un pallone della NFL.

In passato, Rihanna si era rifiutata di esibirsi nell’intervallo del Super Bowl, ma questa volta sembra l’occasione perfetta per la cantante per mostrare i suoi più grandi successi e, soprattutto, recitare nel suo tanto atteso ritorno alla musica. Entro febbraio del prossimo anno, saranno passati 7 anni dall’uscita del meraviglioso ‘ANTI’.

L’interprete di successi come “We Found Love“, “Umbrella” o “Work” – difficile indovinare quali sceglierà per l’intervallo tra tutti quelli che ha – ha recentemente dichiarato che avrebbe preso il suo ritorno alla musica con calma. Ha lasciato intendere che non avrebbe finalmente pubblicato i 2 album su cui stava lavorando, uno giamaicano e l’altro pop:

“Vedo il mio prossimo progetto in un modo completamente diverso da come avrei voluto pubblicarlo prima. Penso che in questo altro modo mi colpisca di più, molto di più. È autentico. Sarà divertente per me e mi toglierà molta pressione”.