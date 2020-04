Covid-19, Johnson in terapia intensiva, cade la sterlina inglese.

LONDRA – Il primo ministro britannico, che è risultato positivo al coronavirus il 27 marzo, è stato trasferito in un reparto di terapia intensiva all’ospedale Saint Thomas lunedì.

La sterlina è caduta contro il dollaro e l’euro, a seguito della notizia che il primo ministro britannico Boris Johnson, infettato da coronavirus, era già stato trasferito in un’unità di terapia intensiva presso l’ospedale Saint Thomas di Londra, già che le sue condizioni sono peggiorate.

Lunedì sera, la sterlina è scesa dello 0,3% contro la valuta statunitense, a 1,22 dollari. Mentre rispetto all’euro, è sceso dello 0,1% a 1,13 euro.

Boris Johnson, che è risultato positivo al coronavirus il 27 marzo, aveva ordinato al segretario di Stato agli affari esteri, Dominic Raab, di sostituirlo “ove necessario”.

“Nel corso di questo pomeriggio, le condizioni del primo ministro sono peggiorate e, su consiglio del suo team medico, è stato trasferito all’unità di terapia intensiva dell’ospedale”, ha detto un portavoce del primo ministro britannico.

Si dice che Johnson sia cosciente ed è stato trasferito all’unità di terapia intensiva come “precauzione”, nel caso in cui avesse bisogno di respirazione assistita.

The pound has dropped about a cent vs the US dollar following the news that @BorisJohnson is in intensive care #Covid19 pic.twitter.com/3BQJiJlTOy

— Ed Conway (@EdConwaySky) April 6, 2020