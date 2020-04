Molti di noi credono nell’evoluzione, e in effetti, le persone hanno ereditato il gruppo sanguigno Rh dalle scimmie. Questa è una delle basi su cui si basa la teoria dell’evoluzione per dire che le scimmie e gli umani hanno un antenato comune.

Seguendo questa logica, il sangue deve essersi evoluto allo stesso modo in tutti noi e, di fatto, per tutti i primati: sono tutti Rh positivi. Questo tipo di sangue discende da tutte le specie di primati, ma in nessuno di questi appare il Rh negativo. Come se ciò non bastasse, non si trova in nessun luogo in natura, solo negli umani: da dove viene?

La teoria dell’evoluzione dice che l’umanità moderna discende dai primi africani, e questo è confermato dalla scienza. Tuttavia, tutte le ricerche fatte su “africani puri”, quelli che non sono stati mescolati da nessun’altra razza, mostrano che nessuno hanno il gruppo sanguigno Rh-negativo.

Quindi qui sorge una grande domanda: se scendiamo tutti dai primi umani in Africa … Da dove viene il gruppo sanguigno Rh-negativo?

Caratteristiche uniche

Tutte le persone che hanno questo tipo di sangue si distinguono dalle altre per caratteristiche molto specifiche. Tutte le persone con questo gruppo sanguigno hanno gli occhi blu, verdi o ambrati e i loro capelli sono rossi o bruno-rossastri. La loro visione, l’udito e l’olfatto sono molto più sensibili di quelli degli altri e sono molto più sensibili al calore o alla luce poiché hanno una temperatura corporea più bassa.

Ma le caratteristiche fisiche non sono le uniche, queste persone di solito hanno un QI superiore alla media. Mostrano anche molta empatia con altri esseri viventi.

Sono estremamente sensibili e vogliono sempre conoscere la verità. Sono anche sensibili ai fenomeni paranormali, a volte sviluppando una percezione psichica delle cose.

Ma ciò che spicca di più è senza dubbio le loro vertebre aggiuntive… In particolare una che appare alla fine del coccige che assomiglia a una sorta di “coda” perduta.

Rapimento alieno e contatti Extraterrestri

Un altro punto che colpisce profondamente è che, dei rapimenti registrati nella storia, almeno il 35% proviene da persone con gruppo sanguigno Rh negativo. Diversi studi avrebbero anche dimostrato che la maggior parte delle persone con questo gruppo sanguigno spesso esprime di aver avuto contatti con esseri extraterrestri.

Questi sono i motivi principali per cui si ritiene che le persone siano nate con questo gruppo sanguigno. Nonostante il fatto che la scienza neghi totalmente questa teoria, non ha una risposta chiara a nessuna delle domande che vengono sollevate …

