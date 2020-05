Terremoto Oggi Mar Ionio: Sisma M5,5 sentito in Sud Italia (Puglia Calabria e Sicilia), no Tsunami.

TERREMOTO SENTITO IN SUD ITALIA – Alle ore 01:43 italiane di oggi 21 maggio 2020 è stato registrato un terremoto di magnitudo 5,5 con epicentro nel Mar Ionio, al largo delle coste della Grecia. Il Sisma è stato sentito in alcune aree del sud Italia, soprattutto in Puglia Calabria e Sicilia orientale. Epicentro alle coordinate geografiche 35,20°N 20,22°E (in mare a 433 Km a sud-ovest di Atene) ad una profondità (ipocentro) di 10 km.

Al momento non si vi sono notizie di danni a persone o cose.

INGV Terremoti ha avvisato in una nota che il terremoto di oggi nel Mar Ionio ha attivato il Centro di Allerta Tsunami (CAT), essendo la magnitudo dell’evento poco al di sopra della soglia minima di attenzione. In particolare, per eventi di magnitudo fino a 6,0, il messaggio che il CAT invia al Dipartimento di Protezione Civile nazionale e ai Paesi del Mediterraneo è un messaggio di Informazione e non di vera allerta. Per terremoti di questa magnitudo, infatti, non ci si aspetta un maremoto, ma viene segnalata comunque l’occorrenza dell’evento sismico.