Cosa è successo a Terrel Williams, il pugile che ha battuto Prichard Colón?

BOXE – Nel 2015, questa lotta gli ha cambiato completamente la vita. È stato accusato di essere un pugile sporco per aver sferrato colpi proibiti al suo rivale portoricano quella notte, dove la tragedia ha colpito entrambi. Cosa è successo a Terrel Williams, il pugile che ha battuto Prichard Colón? Cosa gli è successo, cosa gli hanno fatto e cosa ha detto.

Andiamo a scoprire insieme cosa è successo a quel pugile dopo che molti dei suoi colpi hanno causato danni cerebrali catastrofici al suo rivale, che ha trascorso più di 200 giorni in coma.

Che fine ha fatto Terrel Williams?

Il pugile californiano è rimasto fuori combattimento per due anni dopo il suo incontro con Prichard il 17 ottobre 2015. È tornato il 17 novembre 2017 contro Rosemberg Gomez, che ha sconfitto per KO.

Poi, nel settembre 2018, è tornato sul ring per sconfiggere David Grayton con decisione unanime. Nel 2019 ha combattuto contro Justin DeLoach, che ha sconfitto con decisione. Infine, la sua battaglia più recente è avvenuta nel settembre 2019, quando Thomas Dulorme lo ha battuto.

Quello che gli hanno fatto per aver mandato Prichard Colón all’ospedale

Un rapporto del Dipartimento statale di regolamentazione professionale e occupazionale della Virginia affermava che non aveva il potere di sanzionare nessuna delle parti coinvolte nella rissa, quindi non c’era alcuna punizione per Terrel Williams.

Le responsabilità del giudice di ring

Questo documento affermava che il medico curante, Richard Ashby, permise che il combattimento continuasse nonostante Colón gli avesse detto durante il settimo round che aveva le vertigini. Alla fine, l’agenzia governativa non ha stabilito alcuna punizione.

Cosa ha detto dopo la tragedia?

Nel 2018, tre anni dopo la sua lotta contro Prichard Colón, il pugile Terrel Williams ha parlato dei suoi sentimenti e di tutto quello che è successo da quel

giorno tragico.

Così Williams a The Ring:

“Prego per Prichard ogni giorno. Ciò non cambierà mai. Non ti auguro altro che pace e salute. Nessuno vuole che ciò che è successo a Prichard accada a qualcuno. Tutti i pugili sono fratelli. Non farei mai del male intenzionalmente a qualcuno del genere”.

“Ma sono state dette tante cose cattive su di me, soprattutto dalla famiglia Colón. Se questo è il modo in cui affronteranno la situazione e questo li aiuta a guarire, allora lascia che sia così. Anch’io sto ancora guarendo. Guarirò per il resto della mia vita”, ha aggiunto.

“Onestamente, non avrei mai voluto combattere di nuovo dopo quel combattimento. Lo capisco e so che non ho fatto nulla di male quella notte. Prichard era un giovane con un futuro luminoso, che avrebbe contribuito con cose buone al mondo. Questo è stato è stata dura per me”, ha confessato.

Record di combattimenti di Terrel Williams

Combattimenti: 19

Vittorie: 18

Eliminazioni: 13

Sconfitte: 1

Da dove viene Terrel Williams e dove vive?

È nato a Inglewood, California, Stati Uniti. Attualmente risiede nella città di Los Angeles.

Quanti anni ha, altezza e peso

Ha compiuto 39 anni. Misura 1,83 metri. Nella sua ultima funzione pesava 66,4 chili o 146,5 libbre sulla bilancia.