145 morti il giorno prima della Fase 2 Coronavirus in Italia.

L’Italia ha registrato oggi domenica 17 maggio 2020, 145 decessi e 675 infetti da coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati presentati dalla Protezione civile. Pertanto, il numero totale di casi confermati di covid-19 nel paese è salito a 225,435, mentre il bilancio delle vittime è di 31,908.

D’altra parte, in terapia intensiva ci sono 13 persone in meno rispetto al 16 maggio, per un totale di 762 pazienti. Allo stesso modo, il numero di recuperi è aumentato a 125,176, mentre il numero totale di casi attivi è stimato a 68,351.

Fase 2, riapertura per 800 mila attività

A partire da questa domenica, secondo l’agenzia, sono stati testati per il virus 1933 milioni di persone.

Confcommercio: “Sono oltre 800 mila le attività commerciali e servizi di mercato, ad oggi sotto lockdown per il Dpcm del 26 aprile scorso, che finalmente domani possono alzare le saracinesche in tutto il Paese”.

Una quota importante di imprese ferme riguarda il settore del commercio, con ben 240,596, su circa 433 mila totali. Per quanto riguarda i servizi di mercato, le imprese ferme sono 583,659 e si concentrano principalmente nel settore ristorazione e bar (circa 280,000).